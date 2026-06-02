我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃仁勳（中）與SK海力士、三星電子等韓國科技巨頭在台北知名熱炒餐廳「品鱻海鮮」餐敘。（圖／記者邱曾其攝影）

▲面對眾人爭搶冰水，黃仁勳比出「噓」的手勢，下一秒說「Lady first」，接著把一瓶水遞給幸運女粉絲。（圖／網友shinyu0630授權提供）

AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）創辦人兼執行長黃仁勳，昨（1）日晚間的行程為宴請韓國科技巨頭高層，包含三星電子、 SK海力士、 LG集團及現代汽車等重量級供應鏈夥伴，地點選在台北市知名熱炒店「品鱻海鮮」，現場吸引大批民眾圍觀，有女粉絲分享，黃仁勳分送點心時，面對眾人爭搶，他突然比出「噓」的手勢，下一句就說「Lady first（女士優先）」，讓女粉絲原地融化。黃仁勳昨晚選在大安區熱炒店作東，宴請多位韓國貴賓，一名女粉絲「shinyu0630」在社群平台分享，住在附近的她特地前往爭睹黃仁勳本尊風采，而黃仁勳維持一貫的親民作風，在開宴前親自端著滿滿的食物走出餐廳，招待在外守候的媒體與民眾。據女粉絲所述，黃仁勳發放熱食給現場的記者，不過也沒有冷落大批的民眾，他本人拿著數瓶冰鎮的礦泉水，一一發給在場的粉絲，而面對眾人爭相搶拿，黃仁勳這時突然比出「噓」的手勢，示意大家降低聲音，下一秒則說「Lady first」，接著將一瓶水遞給原PO，讓她相當驚喜，頻頻跟黃仁勳道謝，更大呼：「這男人太帥了！」黃仁勳昨天忙完在台北流行音樂中心舉行的NVIDIA GTC Taipei主題演講後，今天上午將與Marvell董事長暨執行長Matt Murphy於南港展覽館2館聯合演講，並舉辦全球媒體聯訪，3日將參加COMPUTEX 2026 台北國際電腦展，4日除了持續與台灣本地科技大老進行閉門會議，外界預期他將在這天結束台灣公開行程，並準備前往下一站韓國。