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國民黨主席鄭麗文晚間啟程訪問美國，預計走訪舊金山、紐約、波士頓、華府及洛杉磯等五大城市，計畫與美國當地學者座談，並拜會智庫與國會議員，展現國民黨經營台美關係的決心。民進黨立委林楚茵質疑，國民黨中常委人數眾多，鄭麗文卻偏偏帶上曾公開喊出「兩岸早日統一」的勤彭蓁同行，質疑這趟訪美行程背後動機極不單純。根據國民黨文傳會公布的隨行陣容，訪團成員涵蓋中評會主席團主席袁健生、駐美代表秦日新、國際事務部主任董佳瑜及海外事務部主任吳亮儀等人。然而，名單中赫然出現曾宣示要「落實習近平新時代中國特色社會主義思想」的中常委勤彭蓁。林楚茵質疑，勤彭蓁4月才剛赴中國會見習近平，如今轉身隨團赴美，令人懷疑這項行程是否為北京方面指定，更諷刺她此行究竟是陪同訪問，還是幫習近平就近看管。林楚茵拆解國民黨的訪美意圖，痛批這是一場附和中共統戰台灣的「養、套、殺」策略，國民黨先利用民主基金會與僑委會的資源搭舞台「養」關係，再以交流名義接觸在美僑界「套」人脈，最後把中共的敘事樣板帶入海外僑界，藉此抹殺台灣主體認同與中華民國的存在。她強調，台美關係需要的是民主韌性，而非暗埋統戰樣板，質問鄭麗文此行宣傳的，究竟是台灣人定義的和平，還是北京定義的躺平。