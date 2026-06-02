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▲NBA高層認為交易霍姆格倫換取已屆31歲、身價高昂的「字母哥」並不合理。（圖／取自奧克拉荷馬雷霆 X）

▲防守大鎖多特（Lu Dort）擁有1800萬美元的球團選項，且球隊陣容深度足夠，他極有可能被交易或不執行選項，。（圖／美聯社／達志影像）

奧克拉荷馬雷霆隊在季後賽次輪搶七大戰敗給馬刺隊後，引發外界對於陣容重組的熱烈討論，網路上更出現「打包霍姆格倫（Chet Holmgren）與大量選秀權交易字母哥（Giannis Antetokounmpo）」的聲音。然而，根據美媒《Heavy Sports》記者Sean Deveney報導，雷霆總管普雷斯蒂（Sam Presti）對於此類交易態度保守，傾向於對「字母哥交易案」踩下剎車。反而是多特（Lu Dort）、威金斯（Aaron Wiggins）、喬（Isaiah Joe）三人由於位置競爭激烈，更可能離隊。儘管霍姆格倫在面對文班亞馬（Victor Wembanyama）時表現掙扎，甚至在搶七關鍵戰役中僅有4分進帳，讓球迷對其戰力產生質疑，但多數NBA高層認為交易霍姆格倫換取已屆31歲、身價高昂的「字母哥」並不合理。一位不具名的西區球隊高層指出：「沒有人聽過任何關於雷霆追求字母哥的談判。我不認為普雷斯蒂過往的操作風格會讓他走這條路。用自己的24歲球員換一名31歲的球員，還要外帶一些選秀權？他們或許會交易霍姆格倫（Chet Holmgren），但絕不會是為了換取一名還要背負鉅額合約的30多歲球員。」該名人士強調，雷霆雖然在系列賽中因亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）缺乏第二得分點支援而吞敗，但這是是少了球隊第二得分點威廉斯（Jalen Williams）的情況下落，並不代表球隊需要陷入恐慌到「賣掉年輕天賦」來進行補強。「我會在那件事上『踩個剎車』，」該高層補充道。「也許在未來一兩周內他們的看法會改變，也許這筆交易真的會發生。但我認為，你不可能剛打完那個系列賽，就說你需要為了字母哥傾家蕩產。」該高層如此總結道。雷霆目前的確面臨嚴峻的薪資壓力，球隊總薪資比「第二層硬上限（second apron）」高出約4000萬美元，且超出奢侈稅線6000萬美元，這意味著雷霆在休賽季勢必得精簡陣容。根據美媒分析，以下球員極可能成為今夏交易市場的熱門人物，防守大鎖多特擁有1800萬美元的球團選項，且球隊陣容深度足夠，他極有可能被交易或不執行選項，以減輕薪資負擔。威金斯與喬這兩位合約極具性價比的輪替球員，皆是其他球隊在交易市場上高度關注的目標。哈騰斯坦（Isaiah Hartenstein）預計球隊可能會拒絕其2850萬美元的球團選項，並以年薪1800萬至2000萬美元的複數年合約重新簽回。雖然霍姆格倫與傑倫·威廉斯（Jalen Williams）的名字確實會在交易傳聞中被提及，但這主要是因為隨着雷霆雙星亞歷山大與霍姆格倫的頂薪合約即將生效，普雷斯蒂必須謹慎評估球隊長期的財務健康狀況。相較於透過重磅交易引進巨星，目前雷霆的改革方針更可能鎖定在維持陣容年輕化與彈性調整。市場人士認為，若真有交易案發生，雷霆更可能尋求如交易霍姆格倫以換取選秀權等較為務實的選擇，而非孤注一擲追求字母哥。對雷霆而言，這場季後賽的失利並非世界末日，球隊將在保持競爭力的前提下，逐步優化陣容結構。