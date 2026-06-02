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▲高雄先鋒U8門將陳柏昊在冠軍戰的點球對決中兩度上演神級撲救，是球隊在亂局中封王的最大功臣，賽後他也實至名歸地榮膺全國決賽MVP。（圖／高雄先鋒提供）

2025-26賽季勝利聯賽全國總決賽週末上演熱血對決，高雄先鋒Attackers FC青訓體系再傳捷報！U8與U10兩支隊伍雙雙挺進冠軍戰，並在驚心動魄的PK大戰中接連勝出，勇奪全國冠軍，寫下隊史重要里程碑，也再次展現高雄基層足球扎實的培育成果。U8冠軍戰中，高雄先鋒Attackers FC面對實力堅強的足夢蜻蜓，開賽便遭遇挑戰。第9分鐘，足夢蜻蜓透過流暢進攻配合率先破門；但落後的高雄先鋒並未慌亂，第15分鐘利用角球機會製造威脅，第一點攻門未果後，背號8號的蘇楷淞迅速搶下第二落點一腳勁射破網，將比數扳成1比1。上半場尾聲，高雄先鋒展現團隊默契，顏子軒在中場左側觀察到對方右路空檔，一記精準長傳直接找到莊徨亘，後者停球後果斷起腳破門，幫助球隊反超為2比1。然而補時階段，高雄先鋒禁區內發生失誤形成犯規，送給對手12碼罰球機會，足夢蜻蜓把握良機追平比分，雙方以2比2進入下半場。易邊再戰後雙方互有攻守，但皆無法再度突破對方防線，勝負只能交由殘酷的PK大戰決定。PK戰首輪雙方順利命中；第二輪高雄先鋒門將陳柏昊成功撲出對手射門，加上隊友穩穩罰進取得領先；第三與第四輪兩隊均成功命中。來到最關鍵的第五輪，門將陳柏昊再次神勇擋下對手射門，隨後蘇楷淞頂住壓力射進致勝球，最終高雄先鋒以PK 4比3擊敗足夢蜻蜓，勇奪U8全國冠軍。全場表現最亮眼的門將陳柏昊兩度在PK戰完成關鍵撲救，成為球隊封王最大功臣，也榮膺U8全國決賽MVP。U10冠軍戰則由高雄先鋒Attackers FC迎戰MAMMUT猛瑪。雙方從開賽便展現冠軍級防守強度，上半場互有攻勢卻始終無法改寫比分。直到下半場第25分鐘，高雄先鋒打破僵局，背號19號的鄧亦宸在禁區外果斷起腳，一記精彩的遠射直掛球門死角，幫助球隊取得1比0領先。不過MAMMUT猛瑪展現頑強韌性，在6分鐘後迅速扳平比分，雙方以1比1進入PK大戰。這場PK戰一開始便充滿窒息般的壓力，第一輪雙方皆未能命中；第二輪對手再次失手，高雄先鋒率先取得領先；第三輪兩隊再度互交白卷；第四輪猛瑪成功射進，而高雄先鋒未能把握機會，雙方回到1比1平手；第五輪兩隊均順利命中，戰局被逼入驟死賽。在關鍵的第六輪，高雄先鋒門將申抒侖成功判斷對方射門方向，完成價值連城的撲救；隨後高雄先鋒的操刀球員頂住巨大壓力穩穩罰進致勝球，最終以PK 3比2擊敗MAMMUT猛瑪，成功摘下U10全國冠軍。高雄先鋒Attackers FC此番完成全國雙冠壯舉，兩支青訓隊伍皆在冠軍戰歷經落後、追平、PK大戰等重重考驗，最終憑藉穩定的技術與強大的心理素質脫穎而出，不僅是球員努力的成果，更是教練團長期深耕青訓、落實培育制度的重要驗證。未來球隊也將持續投入基層足球發展，讓更多南台灣的孩子擁有追逐足球夢想的舞台。