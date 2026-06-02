中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（2）共有2場比賽，中信兄弟靠著上周末打線大復活打下2連勝，今日大巨蛋推出菲力士對決老東家統一獅，力拼3連勝，交手本土投手郭俊麟，他本季先發5場防禦率5.53偏高，兄弟若想拚3連勝，得把握土洋先發的戰力差距。天母棒球場方面，聯盟第一的味全龍推出強力洋投蔣銲面對樂天桃猿魔爾曼。《NOWnews》整理出6月2日中職的「轉播、戰績、賽程與先發投手」數據，讓讀者一手掌握最新戰況。

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🟡本文重點摘要

📍中職戰績表

📍戰績小提示

📍天母球場先發投手對戰資訊、轉播資訊

📍臺北大巨蛋先發投手對戰資訊、轉播資訊

📍賽事天氣資訊

⚾2026年中職戰績表（截至6月2日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差
1 味全龍 44 29-15-0 0.659 M14
2 富邦悍將 42 23-19-0 0.548 5
3 台鋼雄鷹 45 24-20-1 0.545 5
4 統一獅 44 21-22-1 0.488 7.5
5 樂天桃猿 42 18-23-1 0.439 9.5
6 中信兄弟 43 13-29-1 0.310 15
🟡戰績小提示：味全龍再勝出將進一步降低封王魔術數字，統一獅目前勝差達到7.5場，但爭奪上半季冠軍仍未絕望，交手墊底中信兄弟，只要贏球至少確保保持當前態勢。

味全龍劍指上半季冠軍　交手第5樂天桃猿

🟡天母賽事、開賽時間18：35

味全龍目前排名第1，今日推出洋投蔣銲先發，本季出賽7場，拿下2勝1敗，防禦率1.25。這將是他生涯首度交手樂天桃猿。

樂天桃猿目前排名第5，今日由洋投魔爾曼出戰，本季出賽9場，拿下4勝3敗，防禦率僅3.46。魔爾曼本季與味全龍交手1次，主投7局無失分奪下勝投，對戰防禦率仍是完美的0.00。

📍味全龍主場轉播資訊

網路線上串流：CPBLTV、、DAZNMyVideo緯來電視網Hami VideoELTA TV、Youtube官方頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅周末）、CPBL官網

▲味全龍洋投蔣銲目前雖然僅2勝，但防禦率低到僅有1.25，進階數據相當出色。（圖／味全龍提供,2026.4.10）
▲味全龍洋投蔣銲目前雖然僅2勝，但防禦率低到僅有1.25，進階數據相當出色。（圖／味全龍提供,2026.4.10）
中信兄弟力拼3連勝　得把握統一獅土投先發機會

🟡大巨蛋賽事、開賽時間18：35

中信兄弟目前排名墊底，今日推出洋投菲力士先發，本季出賽1場，拿下0勝1敗，防禦率10.80。這將是他生涯首度對決老東家。

統一獅目前排名第4，今日由本土投手郭俊麟出戰，本季出賽5場，拿下2勝3敗，防禦率5.53。上一次對上中信兄弟已經要追溯至2024年，該年先發1場主投五局、被敲6安打失掉1分，最終無關勝敗。

📍中信兄弟主場轉播資訊

網路線上串流：CPBLTV緯來電視網
有線電視：緯來電視網
MOD：緯來精彩台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台CPBL官網

▲郭俊麟今日將對上中信兄弟，上一次交手黃衫軍，得追溯至2024年。（圖／統一獅提供）
▲郭俊麟今日將對上中信兄弟，上一次交手黃衫軍，得追溯至2024年。（圖／統一獅提供）
❗️6/2中職賽事氣溫、降雨機率一次看：

📍天母球場（室外球場）

氣溫：30至31度

降雨機率：0%

📍臺北大巨蛋（室內球場）

氣溫：30至31度

降雨機率：0%

🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。

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林子翔編輯記者

熱愛運動卻當不了職業運動員，於是走上體育記者一職。
待過傳統報業、雜誌與論壇，再重回網路新媒體，期望透過文字，傳遞更多運動場上的精采時刻。