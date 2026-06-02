中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（2）共有2場比賽，中信兄弟靠著上周末打線大復活打下2連勝，今日大巨蛋推出菲力士對決老東家統一獅，力拼3連勝，交手本土投手郭俊麟，他本季先發5場防禦率5.53偏高，兄弟若想拚3連勝，得把握土洋先發的戰力差距。天母棒球場方面，聯盟第一的味全龍推出強力洋投蔣銲面對樂天桃猿魔爾曼。《NOWnews》整理出6月2日中職的「轉播、戰績、賽程與先發投手」數據，讓讀者一手掌握最新戰況。
🟡本文重點摘要
📍中職戰績表
📍戰績小提示
📍天母球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍臺北大巨蛋先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職戰績表（截至6月2日賽前）：
🟡戰績小提示：味全龍再勝出將進一步降低封王魔術數字，統一獅目前勝差達到7.5場，但爭奪上半季冠軍仍未絕望，交手墊底中信兄弟，只要贏球至少確保保持當前態勢。
味全龍劍指上半季冠軍 交手第5樂天桃猿
🟡天母賽事、開賽時間18：35
味全龍目前排名第1，今日推出洋投蔣銲先發，本季出賽7場，拿下2勝1敗，防禦率1.25。這將是他生涯首度交手樂天桃猿。
樂天桃猿目前排名第5，今日由洋投魔爾曼出戰，本季出賽9場，拿下4勝3敗，防禦率僅3.46。魔爾曼本季與味全龍交手1次，主投7局無失分奪下勝投，對戰防禦率仍是完美的0.00。
📍味全龍主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Hami Video、ELTA TV、Youtube官方頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅周末）、CPBL官網
中信兄弟力拼3連勝 得把握統一獅土投先發機會
🟡大巨蛋賽事、開賽時間18：35
中信兄弟目前排名墊底，今日推出洋投菲力士先發，本季出賽1場，拿下0勝1敗，防禦率10.80。這將是他生涯首度對決老東家。
統一獅目前排名第4，今日由本土投手郭俊麟出戰，本季出賽5場，拿下2勝3敗，防禦率5.53。上一次對上中信兄弟已經要追溯至2024年，該年先發1場主投五局、被敲6安打失掉1分，最終無關勝敗。
📍中信兄弟主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、緯來電視網
有線電視：緯來電視網
MOD：緯來精彩台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台、CPBL官網
❗️6/2中職賽事氣溫、降雨機率一次看：
📍天母球場（室外球場）
氣溫：30至31度
降雨機率：0%
📍臺北大巨蛋（室內球場）
氣溫：30至31度
降雨機率：0%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。
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📍中職戰績表
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📍天母球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍臺北大巨蛋先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職戰績表（截至6月2日賽前）：
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|味全龍
|44
|29-15-0
|0.659
|M14
|2
|富邦悍將
|42
|23-19-0
|0.548
|5
|3
|台鋼雄鷹
|45
|24-20-1
|0.545
|5
|4
|統一獅
|44
|21-22-1
|0.488
|7.5
|5
|樂天桃猿
|42
|18-23-1
|0.439
|9.5
|6
|中信兄弟
|43
|13-29-1
|0.310
|15
味全龍劍指上半季冠軍 交手第5樂天桃猿
🟡天母賽事、開賽時間18：35
味全龍目前排名第1，今日推出洋投蔣銲先發，本季出賽7場，拿下2勝1敗，防禦率1.25。這將是他生涯首度交手樂天桃猿。
樂天桃猿目前排名第5，今日由洋投魔爾曼出戰，本季出賽9場，拿下4勝3敗，防禦率僅3.46。魔爾曼本季與味全龍交手1次，主投7局無失分奪下勝投，對戰防禦率仍是完美的0.00。
📍味全龍主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Hami Video、ELTA TV、Youtube官方頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅周末）、CPBL官網
🟡大巨蛋賽事、開賽時間18：35
中信兄弟目前排名墊底，今日推出洋投菲力士先發，本季出賽1場，拿下0勝1敗，防禦率10.80。這將是他生涯首度對決老東家。
統一獅目前排名第4，今日由本土投手郭俊麟出戰，本季出賽5場，拿下2勝3敗，防禦率5.53。上一次對上中信兄弟已經要追溯至2024年，該年先發1場主投五局、被敲6安打失掉1分，最終無關勝敗。
📍中信兄弟主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、緯來電視網
有線電視：緯來電視網
MOD：緯來精彩台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台、CPBL官網
📍天母球場（室外球場）
氣溫：30至31度
降雨機率：0%
📍臺北大巨蛋（室內球場）
氣溫：30至31度
降雨機率：0%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。