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▲湯姆哈迪（左起）演出《黑幫領地》傳出讓資深007皮爾斯布洛斯南、奧斯卡影后海倫米蘭等他4小時，但海倫並沒有被他惹毛，還發圖文表示支持他。（圖／翻攝自IMDb）

▲海倫米蘭在社群網站上發布圖文，表達對哈姆哈迪（如圖）的支持。（圖／摘自 IG@helenmirren）

▲湯姆哈迪（左）曾讓合演《瘋狂麥斯：憤怒道》的莎莉賽隆（右）等他3小時，差點爆發肢體衝突。（圖／美聯社／達志影像）

▲湯姆哈迪還有機會參與《黑幫領地》第3季的演出。（圖／翻攝自IMDb）

歐美熱門影集《黑幫領地》的換角風波峰迴路轉，才被稱「已遭開除」的男主角湯姆哈迪，其實還沒有確定走人，仍有機會在第3季繼續主演，但《紐約郵報》八卦版稱製作單位本來已經去接洽柯林法洛或是伊卓斯艾巴等A咖來接手，現在則需要跟以《猛毒》系列受到觀眾喜愛的湯姆哈迪，努力解決彼此之間的問題。《猛毒》湯姆哈迪與《黑幫領地》劇組傳出嚴重不和，原本報導稱他「已被開除」，事實上該劇第3季尚未正式宣告籌拍。不過他是該劇戲分最重的要角，一般影集非不得已絕不會在中途換將，使他是否真的被開除，備受外界矚目，只是大家不知道，劇組原來曾經試圖找柯林法洛或伊卓斯艾巴來取代他。根據《綜藝報》報導，湯姆哈迪的情形比較像劇組與他各自都有問題，積怨太多終於爆發，而且稱他被開除的消息來源是劇組方面，顯然不管是否真的能開除他，劇組都早有這樣做的準備，也搶先放話，似有意製造既成事實，讓他明白自己的處境、不要跟他們大鬧而自動走人。殊不知關於湯姆拍戲時的難搞故事接連冒出來，看起來像是問題都在他身上，他反倒沒有要先認輸、退出。《綜藝報》稱湯姆就算很容易遲到，導演蓋瑞奇卻喜歡跟他合作，顯示他們兩人之間沒有問題。而被稱因「枯等他4小時」大受冒犯的奧斯卡影后海倫米蘭，其實並未被他搞毛，還在社群上發布湯姆的照片、寫道：「現在到永遠都愛你，海倫。」消息人士稱海倫米蘭不是那種會號召大家一起抵制人的性格，她如果對湯姆哈迪拍戲時的習慣有意見，會當面跟他講，試圖找到彼此都舒服的解決方法。而湯姆固然有自己的問題，劇組產生劇本的速度也並不夠快，他往往到拍攝前一週才拿到新一集的劇本，對於喜歡排練的他而言，這是非常不舒服的一件事。況且他看完劇本覺得需要修改，監製兼編劇傑茲巴特沃斯也常人不在現場，因為還有別的戲要顧，分身乏術。湯姆臨時要修改台詞、劇本等，還得去跟傑茲溝通，極度浪費彼此的時間。在《黑幫領地》開除男主角報導剛出現，有媒體舉出湯姆過去拍《瘋狂麥斯：憤怒道》遲到3小時、激怒莎莉賽隆的例子，說明他向來難搞。可是《綜藝報》引述的知情人士說法，他那些行為大多數不是刻意的，而是他本來就有點像沉浸在個人的小世界裡，看似難搞、耍大牌的舉動，很少真的出於惡意，甚至他自己都不一定有認真想過是不是真的做了這些讓人不舒服的事。按照《黑幫領地》的收視表現，宣告拍第3季的可能性極高，也許劇組正在設法消除湯姆哈迪的不滿與心結，粉絲只能給劇組多一點時間，畢竟鬧到稱他被「開除」，對於不少大牌影星都不是能輕易釋懷的事情。