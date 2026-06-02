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▲洪君昊在《失樂園》的角色讓人心疼，令觀眾看完印象深刻。（圖／冬候鳥電影 、文策院提供）

陪伴他們成長的社工，以及年滿18歲必須離院並自力更生的年輕人，描繪他們在現實壓力下所面臨的艱難處境。范少勳被入戲的觀眾以為是真正的社工，坦言在接拍片子之前，其實連社工跟志工的差別都不太清楚。也因為片中觸及院童被性霸凌的內容，導演特別安排演員進行好幾波的心理諮商，讓他們能整理角色帶來的情緒。



在拍攝之前，范少勳跟丁寧等都實地到育幼院蹲點觀摩，在此之前范少勳不知道育幼院裡還有生輔員這樣的重要角色。他開始深入了解後，希望透過電影鼓勵更多人正視自己的心理狀態，說道：「 當你遇到困難時，不需要害怕開口求助。有人願意伸出援手， 其實是一件很幸福的事情。」不少觀眾問他許多關於社工、兒少安置等專業問題，讓他既驚喜又緊張， 呼籲大家還是要請教真正的社工或督導。



▲陳俞諺在《失樂園》飾演嘻皮笑臉的叛逆少年，讓觀眾既痛恨又有幾分同情。（圖／冬候鳥電影 、文策院提供） 洪君昊感受到院童的痛苦 陳俞諺希望孩子被理解



扮演育幼院男孩「蕭治和」的洪君昊， 則分享自己對角色的理解：「我覺得他承受了太多痛苦，而且曾經努力求救， 卻沒有人願意真正幫助他，才會慢慢變黑暗。」談到片中試圖息事寧人的社工角色時， 洪君昊認為許那位社工也許有自己的難處，可能擔心通報後會影響育幼院的聲譽，或讓自己失去工作，才選擇把事情壓下來。不過他也強調， 並非所有社工都會如此處理問題。



陳俞諺飾演育幼院的青少年惡霸「大熊」，觀眾讚賞他把嘻皮笑臉的叛逆少年演得太傳神。 很多人對大熊恨得牙癢癢的， 但最後看到他傷心落淚時，心裡又會有點不捨 。陳俞諺本人則認為，這些孩子真正需要的不是憐憫，而是被理解，表示：「希望大家願意多花一點時間去了解他們經歷過什麼， 而不是急著替他們貼上標籤。」



▲李夢苡樺在《失樂園》扮演的少女，對於社工感謝他們願意拍這樣的電影，覺得很感動。（圖／冬候鳥電影 、文策院提供） 陳彥嘉認為弱勢青少年處境須重視 李夢苡樺樂見社工回饋



陳彥嘉則笑說，沒想到自己飾演的詐騙集團成員「阿狠」 意外成為許多觀眾討論焦點，現實中確實有一些因為年滿18歲而必須按規定離院、 自力更生的青少年，因為缺乏支持系統，而被不法組織吸收利用，但這些孩子在離院之後，怎麼支付自己的生活？如何能不淪落到黑暗的處境？其實也是非常需要大家關注的課題。



扮演少女院生的李夢苡樺，則提到有不少社工在映後感謝他們願意拍這樣的作品，聽到這些回饋讓她很感動， 也給了我很多鼓勵。身為演員， 很難知道一部作品最後會帶來什麼影響， 但每當有人因為電影而有所觸動，或感受到被理解、被看見， 她就會覺得一切都值得了，也期盼觀眾看完電影後，能用更多理解去試著看見每個孩子背後、 等待被理解的傷痕。《失樂園》全台熱映中。



▲《失樂園》范少勳（左起）、洪君昊、導演蔡銀娟、李夢苡樺、陳彥嘉一起出席放映相關活動。（圖／冬候鳥電影 、文策院提供）



描述兒少犯罪與育幼院議題的新片《失樂園》，首週末全台票房突破217萬，部分社工看完片子忍不住落淚，表示終於有人拍出他們的生活日常。而觀眾看到育幼院中的孩子們身心受傷無法平復，有人直接沉淪到更黑暗的境地，也不禁心情沉重，希望能夠提供有效的幫助。扮演社工的范少勳，演出讓觀眾太入戲，真以為他是專業人員，他也透露有拍攝性霸凌場面的演員們，都會被安排心理諮商。《失樂園》是《火神的眼淚》導演蔡銀娟最新關注社會議題的力作，聚焦育幼院中的孩子、