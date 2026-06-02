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美國、伊朗的和平協議談判陷入停滯，國際油價再度上漲，不過受惠於AI交易旺盛，輝達（Nvidia）進軍個人電腦（PC）晶片市場領漲科技股等因素影響，1日美股主要指數普遍仍收紅。綜合《CNBC》等外媒報導，輝達宣布進軍PC中央處理器晶片領域，正式打入長期以來由英特爾（Intel）、超微半導體（AMD）、高通（Qualcomm）和蘋果（Apple）等公司主導的市場，不只激勵自身股價漲逾6%，還對大盤起到了支撐作用，讓科技股漲勢甚至蓋過油價升幅。1日收盤，美股道瓊工業指數上漲46.42點或0.09%，收51078.88點；標普500指數上漲19.90點或0.26%，收7599.96點；科技股為主的那斯達克指數上漲114.19點或0.42%，收27086.81點；費城半導體指數上漲136.27點或1.06%，收12965.65點。油價部分，西德州中質原油期貨上漲5.93%，每桶收報92.54美元；布蘭特原油價格則上漲4.24%，每桶收報94.98美元。美伊談判瀕臨破裂，美國總統川普（Donald Trump）似乎不以為然，還在接受《CNBC》訪問時，表示自己一點也不在乎與伊朗的談判是否結束。分析認為，美伊關係似乎呈現「前進2步、後退1步」的局面，但市場並未預期雙方敵對行動會重新升級到最嚴重的程度，距離衝突結束又比剛開打時更近了一點。