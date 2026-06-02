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伊朗當局1日以不滿以色列持續攻擊黎巴嫩為由，中止透過第三方調停者進行的一切會談與文本交換，中斷與美國的外交談判並威脅要封鎖荷姆茲海峽，中東局勢再陷入不穩。美國總統川普（Donald Trump）已透過中間人接觸黎巴嫩真主黨（Hezbollah），以黎雙方同意部分停火，惟以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）強調，會繼續打擊貝魯特南部地區。根據《路透社》報導，川普週一證實通過中間人與伊朗支持的黎巴真主黨交談，獲得了真主黨不會攻擊以色列的承諾，只要以色列不再攻擊它們。川普同時也跟納坦雅胡通了話，聲稱對方已同意撤回要進攻黎巴嫩南部的兵力，所以不會有軍隊前往貝魯特。在另一則貼文中，川普補充道，他也不知道以黎停火能持續多久，但願是永遠。川普並指出，他尚未收到伊朗方面暫停談判的消息，美國與伊朗的談判正在快速推進，將繼續對伊朗港口實施封鎖。黎巴嫩駐美國大使館當天亦發表聲明，指真主黨已接受美國提出的停止敵對行動提議，希望能將範圍擴大到涵蓋黎巴嫩全境。儘管真主黨與以色列之間看似達成部分停火，但納坦雅胡稍後又表態，強調以方立場沒有改變，以色列國防軍（IDF）將繼續按照計劃，在黎巴嫩南部開展行動。原文連結：