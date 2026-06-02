伊朗當局1日以不滿以色列持續攻擊黎巴嫩為由，中止透過第三方調停者進行的一切會談與文本交換，中斷與美國的外交談判並威脅要封鎖荷姆茲海峽，中東局勢再陷入不穩。美國總統川普（Donald Trump）已透過中間人接觸黎巴嫩真主黨（Hezbollah），以黎雙方同意部分停火，惟以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）強調，會繼續打擊貝魯特南部地區。

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根據《路透社》報導，川普週一證實通過中間人與伊朗支持的黎巴真主黨交談，獲得了真主黨不會攻擊以色列的承諾，只要以色列不再攻擊它們。

川普同時也跟納坦雅胡通了話，聲稱對方已同意撤回要進攻黎巴嫩南部的兵力，所以不會有軍隊前往貝魯特。

在另一則貼文中，川普補充道，他也不知道以黎停火能持續多久，但願是永遠。






川普並指出，他尚未收到伊朗方面暫停談判的消息，美國與伊朗的談判正在快速推進，將繼續對伊朗港口實施封鎖。

黎巴嫩駐美國大使館當天亦發表聲明，指真主黨已接受美國提出的停止敵對行動提議，希望能將範圍擴大到涵蓋黎巴嫩全境。

儘管真主黨與以色列之間看似達成部分停火，但納坦雅胡稍後又表態，強調以方立場沒有改變，以色列國防軍（IDF）將繼續按照計劃，在黎巴嫩南部開展行動。


原文連結：

Trump says he spoke to Lebanon's Hezbollah through intermediaries

Hezbollah accepts U.S. proposal for mutual halt to attacks with Israel, Lebanese embassy says

Lebanon announces partial ceasefire between Israel, Hezbollah but attacks continue

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蔡姍伶編輯記者

從事國際新聞工作近10載，先後於電視台、網路媒體任職，曾兼任外媒特約記者數年。