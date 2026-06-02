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▲阿Ken（如圖）在節目《11點熱吵店》中，被Melody狂追問與安心亞關係。（圖／翻攝自YouTube@chopchopshow）

《NOWNEWS今日新聞》 為各位帶來今（2）日的娛樂新聞搶先看，孫淑媚的同班同學竟也是藝人，40歲許蓁蓁曬碩士服畢業照，凍齡美貌引熱議；阿Ken在節目《11點熱吵店》中，被Melody狂追問與安心亞關係，還被吐槽：「你憑什麼嫌棄人家？」讓阿Ken急否認；納豆與老婆依依在上個月迎來女兒「檸檬汁」，並於昨日公開了生產的36小時驚險過程。女星孫淑媚在30日參加世新大學上海境外碩士在職專班的畢業典禮，並分享多張凍齡美照，引發高度討論。不料她的同班同學竟也是藝人，台八女神許蓁蓁也公開了穿碩士服美照，已40歲的她竟然也超凍齡，被網友大讚像大學生。藝人阿Ken（林暐恆）與安心亞緋聞傳了近14年，還因一起主持節目展現默契而不斷被敲碗交往，但兩人始終表示僅是好友。而近日沈玉琳與Melody合體登上昔日主持的節目《11點熱吵店》，Melody直接狂追問阿Ken與安心亞關係，還直呼：「你憑什麼嫌棄人家？」讓阿Ken急忙否認，還透露安心亞很多人追。藝人納豆（林郁智）與老婆依依（陳依依）相戀6年，小倆口在2024年結婚，並於上個月26日迎來女兒「檸檬汁」。而昨日依依在YouTube公開生產的36小時驚險過程，只見依依打催生針時，一旁怕針的納豆直接不敢看，還被嚇出表情包，最後看到女兒出生後，他也忍不住感動落淚，並在事後轉發影片，心疼喊：「老婆辛苦了。」