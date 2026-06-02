因為盟友黎巴嫩真主黨持續被以色列打擊，伊朗威脅要中斷與美國的外交談判、封鎖荷姆茲海峽，中東緊張局勢再升級，美國總統川普（Donald Trump）已分別與以黎雙方接觸，形容這只是一段意外小插曲，還透露美國可能在接下來1週與伊朗達成延長停火、開放荷姆茲海峽的協議。
根據美媒《abc news》報導，川普當地時間1日接受專訪時，聲稱他將在接下來1週內與伊朗達成協議，延長停火期限並重新開放荷姆茲海峽：「看起來不錯，今天有出現一點小差錯（glitch），但我很快就解決了，你們可能也注意到了。」
川普所謂的小插曲、小差錯，指的是以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）當天指示軍方，攻擊黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）南部郊區，被伊朗視為破壞美伊停火部分協議，揚言停止與美方談判。
據川普的說法，自己已經跟真主黨談過了，要對方別開槍，也跟納坦雅胡詢問到底發生什麼事，請以色列別再動手，然後雙方就都停止了互相攻擊的舉動。
川普表示，與伊朗的談判正在快速、持續推進，形容若是能與伊朗達成和平協議，甚至比獲得軍事勝利更好：「這可不是一件簡單的事，你談論的是一個真正的大國—他們，一個非常大的國家達成協議，這其中充滿了巨大的敵意。所以這對他們來說並不容易。實際上，從我們的角度來看也不容易，但我們正在得到我們需要的東西。」
至於何時才能達成重新開放海峽的諒解備忘錄，川普回應稱：「我想你指的是下週內」，目前他還沒有同意文本內容，因為還需要「再多得幾分」，多爭取落實幾個關鍵細節條款。
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川普所謂的小插曲、小差錯，指的是以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）當天指示軍方，攻擊黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）南部郊區，被伊朗視為破壞美伊停火部分協議，揚言停止與美方談判。
據川普的說法，自己已經跟真主黨談過了，要對方別開槍，也跟納坦雅胡詢問到底發生什麼事，請以色列別再動手，然後雙方就都停止了互相攻擊的舉動。
川普表示，與伊朗的談判正在快速、持續推進，形容若是能與伊朗達成和平協議，甚至比獲得軍事勝利更好：「這可不是一件簡單的事，你談論的是一個真正的大國—他們，一個非常大的國家達成協議，這其中充滿了巨大的敵意。所以這對他們來說並不容易。實際上，從我們的角度來看也不容易，但我們正在得到我們需要的東西。」
至於何時才能達成重新開放海峽的諒解備忘錄，川普回應稱：「我想你指的是下週內」，目前他還沒有同意文本內容，因為還需要「再多得幾分」，多爭取落實幾個關鍵細節條款。
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