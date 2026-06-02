凌晨地牛翻身！中央氣象署發布地震報告，嘉義縣梅山鄉今（2）日凌晨1時39分連續發生兩起淺層地震，震央皆位於嘉義縣政府東北東方約40公里處。第一起地震規模3.8、深度8.7公里，雲林草嶺及嘉義民雄最大震度達3級；13秒後再發生規模3.5地震，深度7公里，最大震度2級。兩起地震影響範圍涵蓋雲林、嘉義、南投及台南等地，不少民眾深夜感受到短暫搖晃。
嘉義梅山凌晨1:39連兩起地震！相隔13秒、最大震度3級
中央氣象署發布地震報告表示，嘉義縣梅山鄉今（2）日凌晨1時39分發生連兩起地震，第一起地震芮氏規模3.8，震央在嘉義縣政府東北東方41.7公里，地震深度8.7公里，最大震度3級，出現在雲林縣草嶺、嘉義縣民雄，而南投縣、嘉義市也有2級震度，台南市則是1級。
各地震度級
雲林縣地區最大震度 3級
嘉義縣地區最大震度 3級
南投縣地區最大震度 2級
嘉義市地區最大震度 2級
台南市地區最大震度 1級
第二起地震同樣在凌晨1時39分發生，但中間相隔了13秒，強度為芮氏規模3.5，震央位於嘉義縣政府東北東方40.6公里，地震深度7公里，最大震度2級，出現在雲林縣草嶺，嘉義縣則有1級震度。
各地震度級
雲林縣地區最大震度 2級
嘉義縣地區最大震度 1級
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中央氣象署發布地震報告表示，嘉義縣梅山鄉今（2）日凌晨1時39分發生連兩起地震，第一起地震芮氏規模3.8，震央在嘉義縣政府東北東方41.7公里，地震深度8.7公里，最大震度3級，出現在雲林縣草嶺、嘉義縣民雄，而南投縣、嘉義市也有2級震度，台南市則是1級。
各地震度級
雲林縣地區最大震度 3級
嘉義縣地區最大震度 3級
南投縣地區最大震度 2級
嘉義市地區最大震度 2級
台南市地區最大震度 1級
第二起地震同樣在凌晨1時39分發生，但中間相隔了13秒，強度為芮氏規模3.5，震央位於嘉義縣政府東北東方40.6公里，地震深度7公里，最大震度2級，出現在雲林縣草嶺，嘉義縣則有1級震度。
各地震度級
雲林縣地區最大震度 2級
嘉義縣地區最大震度 1級