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▲孫淑媚（右）有在IG分享與許蓁蓁（左）等同學的合照。（圖／翻攝自孫淑媚IG@shumaysun）

女星孫淑媚在30日參加世新大學上海境外碩士在職專班的畢業典禮，並分享多張凍齡美照，引發高度討論。不料她的同班同學竟也是藝人，曾演過《天道》、《一家團圓》、《我的婆婆怎麼那麼可愛》等劇的台八女神許蓁蓁，也在同一天公開了穿碩士服美照，已40歲的她也超凍齡，讓粉絲全看呆大讚她像大學生。許蓁蓁於30日公開自己穿著碩士服的畢業照，只見已40歲的她，穿著碩士服也毫不違和，對著鏡頭露出燦笑，凍齡美貌火速引發高度討論，「甜美又可愛」、「這美貌根本大學生，恭喜畢業」、「怎麼可能40歲，說20歲我都信」、「好美的畢業生。」發出畢業美照的許蓁蓁，也在文中感性寫下：「鳳凰花開時，一段很美好的學生旅程，創造了許多珍貴的回憶。」並恭喜自己終於從碩士班畢業。由於許蓁蓁跟孫淑媚在同一天發出畢業照，也讓許多網友好奇留言詢問，不少知情粉絲則出面解答，透露兩人的確是同班同學，直接引來大批粉絲敲碗想看這兩位凍齡女神的合照。