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▲楊采妮（如圖）將加入喜鵲娛樂，成為賈靜雯、林熙蕾等實力派女星的師妹。（圖／翻攝自楊采妮IG@charlieyoung_523）

昔日玉女代表楊采妮近年鮮少出現在螢光幕前，不過近期傳出她已低調加入喜鵲娛樂，成為蕭敬騰旗下藝人之一，由蕭敬騰與經紀人Summer共同打造的喜鵲娛樂近年持續擴展版圖，如今再添一位重量級女星加盟，也讓外界對楊采妮未來動向格外關注，由於雙方私交深厚，因此合作消息曝光後並未讓圈內人士感到意外。而喜鵲娛樂現在擁有賈靜雯、林熙蕾等實力派女星，因此此次楊采妮加盟，也被外界形容是「媽媽幫」成形。根據《鏡週刊》報導，隨著楊采妮加入，喜鵲娛樂旗下女藝人陣容也逐漸成形，除了賈靜雯與林熙蕾等實力派女星外，如今再加上楊采妮，讓公司聚集多位兼具家庭與事業成就的女藝人，由於成員多已為人母，加上在華語演藝圈都擁有極高知名度，因此被外界形容為演藝圈的「媽媽幫」，甚至有網友笑稱根本是女神級天后聚集地。現年52歲的楊采妮曾是90年代最具代表性的玉女明星之一，憑藉清新氣質與亮眼外型紅遍亞洲，與多位天王級男星合作留下無數經典作品，只是她的人生選擇與一般藝人不同，曾在事業巔峰時期毅然離開演藝圈投入創業，之後又因婚姻與家庭因素再度淡出幕前，多年來她將重心放在家庭與育兒上，因此鮮少公開露面。雖然遠離娛樂圈多年，但楊采妮每次公開露面仍能成為媒體焦點，今年她現身電影《寒戰1994》首映活動時，優雅氣質再度引發討論，不少網友驚呼歲月似乎沒有在她身上留下太多痕跡，除此之外，她也透過社群平台分享生活點滴，包括藝術創作、手作興趣以及家庭生活，持續維持與粉絲之間的互動與連結。外界對於楊采妮加盟新東家後的發展充滿好奇，不過從目前狀況來看，她的生活重心仍以家庭為主，日前她才透露將與丈夫安排旅行，享受久違的2人世界，因此短期內未必會全面回歸演藝圈，圈內人士分析她未來可能以電影客串、品牌活動或特別企劃等形式現身，選擇自己真正感興趣的工作，而非高密度接戲或曝光，延續一貫自在且優雅的人生步調。