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▲韓國企業高層準備了黃仁勳穿上經典皮衣外套、牛仔褲穿搭的Q版人偶公仔。（圖╱記者邱曾其攝）

▲輝達執行長黃仁勳今晚與SK海力士、三星電子等韓國科技巨頭在台北知名熱炒餐廳「品鱻海鮮」餐敘。（圖／記者邱曾其攝影）

▲黃仁勳不僅大啖台灣美食，還大方分送給現場粉絲與媒體。（圖／記者邱曾其攝影）

▲品鱻的菜單價格，最貴的火鍋不超過700元。（圖／翻攝自Google）

兆元男「AI教父」黃仁勳日前才與魏哲家等台灣AI供應鏈大老舉辦「兆元宴」，如今又宴請韓國科技巨頭高層，舉辦「韓國夥伴之夜（Korean Partner Night）」，不過最讓網友意外的，不是現場雲集的SK hynix（海力士）、Samsung Electronics（三星）與LG Group等韓國超大咖老闆，而是餐廳菜單曝光後，價格竟然超級親民，整本菜單找不到超過1000元的料理，讓不少網友直呼：「比公司聚餐便宜！」這場被網友戲稱為「韓版兆元宴」的聚會，地點選在台北大安區老字號熱炒店品鱻海鮮，從網傳的菜單來看，大部分熱炒菜色價格落在100元至220元之間，就連店內最貴的料理「原味活龍蝦鍋」也只要650元，「麻油雞鍋」、「海鮮火鍋」則是700元，整本菜單幾乎找不到破千元料理。黃仁勳昨（1）日剛結束GTC Taipei主題演講，晚間隨即現身品鱻海鮮宴請韓國夥伴，包括SK海力士、三星電子、LG集團以及現代汽車等企業代表都受邀出席。由於近期韓國科技業高層頻繁來台，外界普遍認為，這場餐敘不只是單純聚會，更是AI供應鏈合作的重要交流場合，現場甚至有韓國代表特別準備黃仁勳迷你公仔作為禮物，希望拉近與輝達的關係。不過相較於過去動輒被稱為「兆元宴」的高級私廚聚餐，這次黃仁勳選擇的卻是充滿台灣味的海鮮熱炒店，也讓不少網友感到相當意外。隨著菜單在網路曝光，大批網友開始研究黃仁勳到底請韓國科技大老吃什麼。從菜單可見，包括椒鹽龍珠、客家小炒、宮保雞丁、糖醋魚片、蔥爆牛肉、炒海瓜子等經典台式熱炒幾乎應有盡有，價格多落在160元至220元區間。甚至連炒飯、炒麵都只要150元。不少網友看到後笑翻表示：「三星高層第一次體驗台灣熱炒文化」、「這桌身價可能超過10兆美元，但菜單比公司聚餐還便宜」、「全世界最便宜的AI峰會」，還有人開玩笑說：「黃仁勳果然懂台灣，真正厲害的不是米其林，是熱炒店」。其實這已不是黃仁勳第一次用台灣美食招待重要夥伴，從三六食府、春韭、花娘小館，到王記府城肉粽與夜市小吃，黃仁勳每次訪台幾乎都會帶動一波美食朝聖潮。而這次選擇品鱻海鮮作為「韓國夥伴之夜」場地，也再次證明他對台灣庶民美食的熱愛。有網友笑稱，黃仁勳最厲害的地方不只是帶動AI產業，而是讓全世界科技大老坐在熱炒店裡吃海瓜子、喝啤酒：「這才是真正的台灣之光！」