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武陵高中昨（1）日舉行畢業典禮，桃園市長張善政出席，被學生當場喊「新店市長」，因其居住地不在桃園，而在新北市新店區。對此，桃園市議員詹江村昨發文怒嗆學生是青鳥、教育失敗、沒有家教，更替張善政澄清「平常都住在官邸」，不過事後他也在學生本人和家長央求下刪除該文，但他仍發新的文章指出「學生一方面在訊息內向我說道歉，一方面又在網路操作，要大家來我這裏幫他討公道，甚至有人揚言要我付出政治代價。如果因為對方是孩子，我們就應該包容他的行為，而不給予導正，甚至因為政治立場而給予鼓勵，本人不以為然」。詹江村昨發文指出，學生在畢業典禮上嗆縣市首長，此風不該被鼓勵，他也狠嗆學生是青鳥，更說「別跟我說這叫做民主，這叫作沒有家教的表現」，但事後他也因衡量家長去電表明其小孩只有18歲，還是身心障礙，以及學生自己親自來訊息，所以他願意刪文，但是他仍堅持，這並不代表學生在畢業典禮上嗆來賓、給來賓取綽號，再放到網路上面博聲量的行為是應該被鼓勵的。針對學生行為，詹江村更表示，他不認為藉由畢業典禮嗆聲縣市首長，再把影片放到網路，代表著學生的自由，代表著學生的創意，「對不起，我迂腐，我跟不上時代，我無法認同，不管是哪一個政黨，哪一個明星學校，都不該如此」，「如果因為我批評了學校這種氛圍，這種風氣，而導致我因此落選，那就讓我落選吧！我不屑於當一個討好選民的民意代表！讓我落選吧！我不屑！」