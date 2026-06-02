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▲阿Ken（右）在節目中爆料安心亞追求者非常多。（圖／翻攝自YouTube@chopchopshow）

藝人阿Ken（林暐恆）與安心亞緋聞傳了近14年，還因一起主持節目展現極佳默契，不斷被敲碗交往，但兩人始終表示僅是好友。而近日沈玉琳與Melody合體登上昔日主持的節目《11點熱吵店》，Melody直接狂追問阿Ken與安心亞關係，還直呼：「你憑什麼嫌棄人家？」讓阿Ken急忙否認，還透露安心亞很多人追。沈玉琳與Melody近日登上由阿Ken、唐綺陽接棒主持的節目《11點熱吵店》，沒想到Melody這次以來賓身分登上節目，竟直接反客為主，追問阿Ken與安心亞關係，表示從20歲認識阿Ken，到現在他都還沒結婚也沒女友，直球提問：「安心亞跟你到底是怎麼樣？」連珠炮的攻勢，直接讓阿Ken差點招架不住。在阿Ken還來不及回答時，Melody繼續逼問：「她這麼辣、這麼漂亮、這麼美，你怎麼不好好把握機會，你如果到現在還沒有跟她在一起，那我們可能會看不起你，你是怎麼樣？追不到人家？」沈玉琳還一旁補槍：「你到底在嫌她哪裡？」阿Ken開玩笑跟Melody說：「因為她就是差妳一點點。」但Melody絲毫不動搖，直言：「你憑什麼嫌棄人家？」阿Ken聽了後趕緊否認，表示是緣分問題，Melody則拿出Lulu跟陳漢典做比喻，阿Ken反而認為大家都覺得Lulu跟陳漢典不可能，結果兩人真在一起，但大家都認為自己跟安心亞有什麼，「其實是沒有的。」阿Ken還爆料安心亞追求者非常多，沈玉琳趁機補槍：「所以你覺得太亂？」Melody馬上開罵沈玉琳：「是沒有機會，你很壞欸。」阿Ken也透露安心亞把工作擺第一，讓Melody超認同表示：「現在的女孩子都要這樣。」才讓這個逼問環節告一段落。