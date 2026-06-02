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國民黨文傳會主委尹乃菁近日請辭，並透露自己已在待命中，直到找到人接任為止，而黨內則有聲音支持桃園市議員詹江村出來接任。不過，詹江村過去多次宣稱自己有中國身分證，更辯稱口中「中國」指的是中華民國，而他昨（1）日又突在網路上高喊「我是中國人，所以我說，我有中國身分證，有問題嗎？」，甚至還疑似怒嗆「內政部、調查局、移民署都拿我沒辦法」、「你老子我以中國人為榮」等，但隨後似乎已刪文。同為桃園市議員的凌濤日前公開建議詹江村接任文傳會主委一職，稱他「有聲量、有實戰經驗」，而詹江村的確戰力十足，常常在網路上戰網友，並宣稱自己持有中國身分證，這件事被網友昨天又挖出來流傳後，他發文直呼，「我跟沈伯洋、鄭運鵬不一樣，我不是二岸人生勝利組，中國大陸我沒有生意，我也沒有在大陸置產，我也不同意二岸統一，我也不曾收台商捐款，我只承認中華民國《憲法》，二岸同屬中華民國，我是中國人，所以我說我有中國身分證，有問題嗎？」但他隨後又自清表示，「我的中國是中華民國，你的中國是哪一個？你是漢奸嗎？還是匪諜？想把中國拱手給中華人民共和國嗎？」