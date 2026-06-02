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NBA金州勇士隊超級巨星「咖哩大神」史蒂芬·柯瑞（Stephen Curry），正式結束了長達數個月的球鞋自由球員身份。根據ESPN資深記者 Shams Charania的報導，柯瑞已於今（2）日與中國運動品牌巨頭李寧（Li-Ning）簽下了一份為期10年的歷史性代言合約。這項里程碑式的合作不僅限於鞋款代言，根據合約內容，「Curry Brand」將在全球範圍內進行擴張，業務範圍涵蓋專業籃球裝備、休閒運動服飾，以及全新的高爾夫產品線。此外，柯瑞還擁有在他的個人品牌旗下簽約其他運動員的權限，顯示李寧對柯瑞品牌影響力的極大尊重。據悉，柯瑞對李寧旗下代言球星韋德（Dwyane Wade）與隊友巴特勒（Jimmy Butler）簽名鞋款的穿著舒適度感到滿意，成為他決定攜手該品牌的重要關鍵。未來，李寧計畫在中國與美國開設多間Curry Brand專賣店，將這位神射手的品牌精神推向全球市場。柯瑞與前合作夥伴Under Armour的13年合作關係正式宣告終結。雙方於去年11月宣布分道揚鑣，主因是柯瑞對於該品牌近期下滑的市場關注度感到挫折。在經歷了整個2025-26年球季嘗試多個品牌的「球鞋自由球員」時期後，柯瑞最終選擇落腳李寧。作為NBA史上最具影響力的球員之一，柯瑞目前已結束個人第17個職業球季。儘管柯瑞已38歲，且近期面臨膝傷挑戰，但他仍展現出強大的競技狀態，且剛與勇士隊簽下為期1年、價值6250 萬美元的續約，確定將效力至39歲。李寧由前奧運體操冠軍李寧於1990年創立，近年積極深耕NBA市場。除了柯瑞之外，李寧過去也曾簽下多位知名球星，包括韋德、巴特勒、范維利特（Fred VanVleet）、羅素（D'Angelo Russell）與麥凱倫（CJ McCollum）等。隨著柯瑞的加入，李寧將進一步提升其在國際籃壇的品牌競爭力，這場跨國結盟也預告了籃球運動用品市場的全新格局。