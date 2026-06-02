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「中國近期才了解馬英九健康狀況」

「中國視金溥聰為親美派並正對兩岸交流派進行攻擊」

馬英九基金會財務風波延燒，前總統馬英九的前幕僚、前國安會秘書長金溥聰曝光前基金會執行長、現任國民黨副主席蕭旭岑手捧台商百萬捐款燦笑的照片，不僅震撼政壇，也在台商圈引發議論。《鏡周刊》今（2）日報導指出，類似照片在中國涉台工作系統中並不罕見，且「照片不是拍給台灣看的，而是拍給台辦看的」，因部分台商在中國從事涉台工作或協助特定政治活動後，常需留下影像紀錄，作為向相關單位回報成果的證明，這種照片在涉台圈被稱為「驗收照」。而金溥聰傳被北京定調為親美派，他的大動作也被北京視為一次對國民黨內「兩岸交流派」的政治攻擊。馬英九健康問題原是基金會財務風波的核心，而今年3月中以前，北京對馬英九健康狀況的相關傳聞並不清楚，甚至一度出現中國3個單位拒絕馬英九訪中的說法，讓北京高層大感意外，國台辦還特地透過記者會否認，直到最近馬辦風波持續擴大，北京才透過國民黨公職系統及馬英九友人了解情況。鄭習會後，中國方面甚至傳出曾向熟悉馬辦運作人士表達不滿，認為馬英九的健康情況未被事先告知，導致北京誤判局勢。不過，真正讓北京警戒的，是這場基金會財務風波可能衝擊其對台布局。就在馬英九基金會3月下旬董事會召開的前後，北京已接獲訊息，認為基金會風波恐擴大為國民黨內部路線衝突，而當時中共中央就要求涉台系統「務必保蕭」，避免事件衝擊後續兩岸交流；而金溥聰在5月25日開記者會開戰蕭旭岑後，北京更認定此事並非單純財務問題，而是一場由國民黨「親美派」主導的政治攻擊。北京方面甚至認為，金溥聰公開質疑基金會金流及蕭旭岑角色，背後有美方色彩，目的在削弱兩岸「交流派」於國民黨內的影響力，並破壞北京從鄭習會延伸至川習會的整體布局，而國民黨主席鄭麗文6月啟程訪問美國，更肩負延續鄭習會後兩岸論述的重要任務，中方則要求國台辦及涉台系統，向台灣政治人物、媒體及意見領袖傳達統一論述，包括馬辦風波源於馬英九健康問題、金溥聰背後有美國因素介入，以及司法不應介入基金會事件等。而上述相關論述隨後大量出現在中國自媒體、短影音平台及涉台社群，部分文章更將事件形容為「親美反共路線與兩岸和合路線的生死博弈」，將蕭旭岑與鄭麗文塑造成兩岸交流代表，並把金溥聰等人定位為親美勢力，也讓一場本是關於330萬元未入帳捐款及財政紀律問題，被輿論轉向CIA、親美派、統一與反統一等議題；從基金會內控爭議到中方介入藍營路線之爭，才是國民黨更大的隱憂。