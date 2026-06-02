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▲柯瑞選擇投奔李寧並非偶然，而是經過深思熟慮後的戰略決策。（圖／美聯社／達志影像）

NBA金州勇士隊超級巨星柯瑞（Stephen Curry）正式結束了數個月的「球鞋自由球員」身份，於今（2）日透過社群媒體宣布，與中國運動品牌巨頭李寧（Li-Ning）簽下一份為期10年的歷史性代言合約。這項重磅合作不僅標誌著柯瑞與Under Armour 13年合作關係的正式終結，也揭示了這位籃球巨星對於個人品牌未來全球布局的宏大野心。根據業界分析，柯瑞選擇投奔李寧並非偶然，而是經過深思熟慮後的戰略決策，根據《The Athletic》報導，這主要基於以下兩大關鍵因素。首先是若選擇Nike或Adidas等傳統巨頭，可能會讓他必須與詹姆斯（LeBron James）或愛德華茲（Anthony Edwards）等其他超級巨星共享品牌資源與鎂光燈。柯瑞傾向於選擇一個能讓他成為「唯一門面」的品牌，這與他早年選擇Under Armour的思維如出一轍。在李寧，柯瑞將成為品牌無可爭議的頭號球星，享有極高的品牌話語權。其次，柯瑞的目標不僅止於美國本土，而是放眼全球。NBA球星從過去的布萊恩（Kobe Bryant）、詹姆斯到馬布瑞（Stephon Marbury），長期以來在亞洲市場享有巨大影響力。柯瑞希望透過李寧深耕亞洲市場的強大基礎，將「Curry Brand」推向全球，而不僅僅是侷限在西方市場。這份長達10年的長約，遠超柯瑞個人預計的職業生涯長度，顯示出此合約將延續至柯瑞退休後，這無疑也是其簽約原因之一。合約內容涵蓋籃球產品、休閒運動服飾、完整高爾夫系列，且柯瑞擁有旗下簽約運動員的自主權。專家指出，柯瑞的終極目標是建立一個如同「Jordan Brand」般超越球員生涯的體育帝國，透過李寧的資源，他將能觸及包含職業運動員以及美國大學（NCAA）與高中體育市場的巨大潛力。柯瑞在社群媒體上感性表示：「Curry Brand的未來將由一個真正植根於體育與創新的公司推動。我們將繼續透過故事、平台與產品，激勵全球下一代。」回顧過去一年，柯瑞以「球鞋自由球員」身份，在2025-26年球季期間實穿了多款不同品牌的球鞋，展現了他對於追求高品質與創新產品的堅持。這些他曾穿著出賽的球鞋，更在今年4月全數拍賣，成功籌得170萬美元，全數捐贈給他所創辦的「Eat. Learn. Play. Foundation」。李寧自1990年由體操名將李寧創立以來，持續深耕NBA市場，旗下曾擁有韋德（Dwyane Wade）、巴特勒（Jimmy Butler）、麥凱倫（CJ McCollum）等球星。此次簽下柯瑞，不僅是李寧史上最大牌的球星，也預示著雙方將攜手開創體育用品市場的新紀元。