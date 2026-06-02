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美國職業籃球界今（2）日傳出令人遺憾的消息，生涯拿到1042勝、曾執教波特蘭拓荒者、沙加緬度國王等多支NBA球隊的名人堂教練瑞克·阿德爾曼（Rick Adelman），已於日前辭世，享壽79歲。國家籃球教練協會（NBCA）與沙加緬度國王隊於周二正式對外宣佈此項噩耗。阿德爾曼在長達23年的總教練生涯中，共取得1042勝749負的傲人常規賽紀錄，勝場數名列NBA史上第10。他於2021年正式入選奈史密斯籃球名人堂，肯定了他過去執掌波特蘭拓荒者、金州勇士、沙加緬度國王、休士頓火箭及明尼蘇達灰狼隊時的卓越貢獻。除了教練生涯，阿德爾曼球員時期同樣有著豐富經歷。他出身於南加州，於 1968 年選秀會中被聖地牙哥火箭隊選中，在NBA征戰過7個賽季，先後效力於火箭、拓荒者、公牛、紐奧良爵士與堪薩斯城-奧馬哈國王隊。阿德爾曼執教生涯的巔峰時期分別在波特蘭與沙加緬度。在拓荒者時期，他曾於 1990 年與 1992 年率隊打進 NBA 總冠軍賽，儘管最終未能奪冠，但他仍是該隊史最後一位將球隊帶入總冠軍賽的教練。曾在他麾下打球的丹尼·安吉（Danny Ainge）回憶道：「他是一位非常聰明的教練，但我最記得的是他的人格特質。他是一個善良、正直的人，大家都非常尊敬他。」隨後，阿德爾曼於1998年轉戰沙加緬度國王隊，在他的帶領下，國王隊開啟了隊史最輝煌的「華麗進攻」時代。他成功將國王隊打造為聯盟中最具節奏感的球隊，並在2001-02賽季打出61勝21 負的佳績，該季與最終奪冠的洛杉磯湖人隊激戰 7 場才在西區決賽飲恨。在他離開國王後的 20 年內，該隊僅闖入季後賽一次，足以顯見阿德爾曼對球隊的深遠影響。國王隊在聲明中感性表示，阿德爾曼不僅定義了國王隊籃球的一個時代，他所建立的團隊文化、對團隊合作的信念，至今仍在組織中迴盪。拓荒者隊也發布悼詞，稱他是「球隊史上最具影響力的人物之一」。阿德爾曼的兒子大衛·阿德爾曼（David Adelman）目前正擔任丹佛金塊隊的總教練，承襲了父親的籃球志業。這位一代傳奇教頭留下的謙遜、正直與對籃球的熱情，將永遠被全球球迷銘記。