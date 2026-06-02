早起上班沒精神先來杯咖啡！7-11、全家各通路咖啡優惠出爐，7-11今起APP行動隨時取有濃萃美式買8送8、精品咖啡買7送7，美式、拿鐵都半價喝；全家APP內可領取美式、拿鐵買一送一優惠券，一人可領取兩張，還有福樂優酪雪糕買一送一，迎接夏天記得先囤消暑冰品。
🟡7-ELEVEN
📍APP｜6月1日至6月10日
◾特大杯濃萃美式買8送8，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯濃萃拿鐵／厚乳拿鐵12杯600元，5.9折（原價85元、特價50元）
◾西西里風檸檬咖啡系列12杯680元，7.1折（原價80元、特價57元）
◾風味飲系列指定熱飲12杯540元，6.9折（原價65元、特價45元）
◾珍珠奶茶／黑糖珍珠撞奶12杯500元，6.9折（原價60元、特價42元）
◾琥珀小葉奶茶／梔子花奶青12杯500元，6.9折（原價60元、特價42元）
📍APP｜6月1日至6月3日
◾大杯精品美式買7送7 ，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵買7送7 ，5折（原價110元、特價55元）
◾大杯精品馥芮白買7送7 ，5折（原價120元、特價60元）
◾中杯冰精品燕麥拿鐵買7送7 ，5折（原價110元、特價55元）
📍APP｜限6月2日
◾冰淇淋紅茶2杯88元，6.8折（原價65元、特價44元）限icash pay
◾特大杯黑糖粉粿蕎麥茶2杯88元，5.9折（原價75元、特價44元）限OPEN錢包
📍門市｜6月5日至6月7日
◾統一布丁冰沙2杯120元，7.5折（原價80元、特價60元）
◾琥珀小葉奶茶／梔子花奶青茶3杯100元，5.6折（原價60元、特價33元）
📍門市｜4月29日至6月9日
◾大杯紅寶石葡萄柚冰磚精品美式買1送1，5折（原價130元、特價65元）
◾大杯黑爵士黑醋栗冰磚精品美式買1送1，5折（原價130元、特價65元）
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾冰珍珠奶茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）➡️點此購買
◾大杯特選拿鐵買1送1，5折（原價80元、特價40元）➡️點此購買
◾熱琥珀小葉紅茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）➡️點此購買
◾特大杯濃萃美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
◾特大杯冰濃萃美式咖啡買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
◾大杯冰咖啡珍珠歐蕾買1送1，5折（原價75元、特價38元） ➡️點此購買
🟡全家便利商店
📍APP優惠趣｜6月1日至6月5日
◾福樂Q果草莓芝芝優酪雪糕買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾燕麥脆片買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾大杯阿里山極選綜合美式買1送1，5折（原價80元、特價40元）至6月3日
◾大杯阿里山極選綜合拿鐵買1送1，5折（原價90元、特價45元）至6月3日
◾大杯單品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）至6月3日
◾大杯單品拿鐵買1送1，5折（原價110元、特價55元） 至6月3日
📍門市｜5月29日至6月2日
◾大杯特濃美式2杯85元，7.8折（原價55元、特價43元）
◾大杯特濃拿鐵2杯85元，6.6折（原價65元、特價43元）
◾特大杯柳丁橙柚綠第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
🟡萊爾富
📍門市｜5月27日至6月23日
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾新摩卡咖啡特價39元，5.2折（原價75元、特價39元）
◾大杯水果茶特價69元，8.6折（原價80元、特價69元）
📍APP｜5月27日至6月30日
◾大杯特濃美式買49送50，5折（原價55元、特價27元）
◾大杯特濃拿鐵買49送50，5折（原價65元、特價32元）
🟡美廉社
📍APP｜5月27日至6月23日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
🟡全聯福利中心
📍分批取｜即日起至7月9日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）
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