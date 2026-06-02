由楊洋、章若楠、方逸倫主演的武俠大劇《雨霖鈴》於Disne
y+迎來精彩完結，全網播放量達到5億。在最終回高潮戲碼中，楊洋飾演的「南俠展昭」 身著一襲鮮紅官服，殺入襄陽王大本營「沖霄樓」決一死戰。 他身負重傷仍堅定不屈，最終滿身是血在雪中撐劍而立的淒美畫面， 也讓網友直呼簡直是美強慘天花板。
楊洋拍到留後遺症 戲外大展反差萌：吃不飽不能忍
談到這場虐心至極的決戰重頭戲，主演楊洋感性分享，
這場戲是在接近殺青時拍攝的，自己非常心疼展昭， 直到戰勝大魔王後才真正替角色卸下重擔。 他坦言自己最愛這套紅衣決戰造型：「紅衣代表權力和正道， 拍的時候特別有感觸，感覺像陪著展昭走完這段路。」 楊洋認為展昭內斂壓抑、習慣獨自消化情緒，直言孤勇就是他的代名詞：「比起滿分英雄，我更願意把展昭塑造成一個99 分的俠客，差的那1分，是他作為人最真實的人物弧線。」
劇中展昭打破以往完美的銀幕形象，面臨各路反派追殺，
經歷無數次「戰損」與心靈脆弱時刻。楊洋笑稱：「 每天大家都在往展昭身上抹各種血，現場服裝師的血漿都不夠用了！ 」他也透露自己和展昭一樣正義感爆棚， 但反差最大的是私底下的他沒有展昭那麼能忍， 更加碼自爆最無法忍受的竟然是沒吃飽，幽默直言：「 這個絕對不能忍！吃不飽怎麼幹活呢？」此外， 他也開玩笑分享高強度的密集打戲讓自己留下後遺症：「 經常做夢夢到打打殺殺，一下騎馬、一下被追、一下又要去救人。 常常醒來直接上工拍攝，睡覺又做同樣的夢。」直到殺青才驚覺武俠夢結束了。
章若楠新婚夜「暴打新郎」 化身大膽王迷上騎馬
除了展昭的生死拼搏，劇中感情線也極具張力。
章若楠飾演的霍家大小姐「霍玲瓏」為了拯救家族， 被迫嫁給襄陽王私生子「邵繼祖」。這對「純恨CP」 在新婚之夜撕破臉大打出手，章若楠在劇中摘下繁重頭飾、 身著一襲搶眼紅衣披髮猛攻，一邊痛扁新郎一邊挑釁狠嗆：「 你好好領教吧！」、「我自創的招式，你覺得如何？」 既美艷又狠戾的打鬥場面圈粉無數。
首次挑戰武俠劇的章若楠笑稱，在片場看重播時也覺得自己打起來「
非常帥氣」，她更透露拍完這部戲後愛上騎馬：「 我覺得我可能是膽子比較大的人，第一次上馬完全不害怕， 看到別人在拍騎馬就手癢。」熱心的她還會在片場主動幫劇組溜馬、 安撫馬匹。
方逸倫認證楊洋「又帥又暖」 官方加碼「貓鼠鬥嘴番外篇」引暴動
方逸倫在劇中飾演展昭的最佳生死搭檔「白玉堂」，
在最終決戰義無反顧陪展昭殺入沖霄樓，卻意外觸發陷阱命懸一線， 虐哭大批觀眾。方逸倫受訪時對「楊洋版展昭」讚不絕口：「 首先就是帥！其次是楊洋的打戲非常協調、身形很好， 非常有力量感。」他更爆料戲外的楊洋跟展昭一樣是暖男，「 他會在細節上照顧你、默默幫你做一些事，但從來不說。」
Disney+ 於大結局中加碼釋出番外片段，
展昭與白玉堂在最終大戰後回京面聖， 兩人即便傷痕累累仍忍不住不斷鬥嘴，「貓鼠CP」 的逗趣互動甜翻粉絲。完結篇最後， 展昭接下前往西夏的差事也引發全網瘋狂敲碗續集。 喜愛陸劇的觀眾接下來還能期待由白鹿、丞磊主演的復仇劇《莫離》 ，即將於6月9日在 Disney+ 接檔登場。
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談到這場虐心至極的決戰重頭戲，主演楊洋感性分享，
劇中展昭打破以往完美的銀幕形象，面臨各路反派追殺，
除了展昭的生死拼搏，劇中感情線也極具張力。
首次挑戰武俠劇的章若楠笑稱，在片場看重播時也覺得自己打起來「
方逸倫認證楊洋「又帥又暖」 官方加碼「貓鼠鬥嘴番外篇」引暴動
方逸倫在劇中飾演展昭的最佳生死搭檔「白玉堂」，
Disney+ 於大結局中加碼釋出番外片段，