由楊洋、章若楠、方逸倫主演的武俠大劇《雨霖鈴》於Disney+迎來精彩完結，全網播放量達到5億。在最終回高潮戲碼中，楊洋飾演的「南俠展昭」身著一襲鮮紅官服，殺入襄陽王大本營「沖霄樓」決一死戰。他身負重傷仍堅定不屈，最終滿身是血在雪中撐劍而立的淒美畫面，也讓網友直呼簡直是美強慘天花板。

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 楊洋拍到留後遺症 戲外大展反差萌：吃不飽不能忍

談到這場虐心至極的決戰重頭戲，主演楊洋感性分享，這場戲是在接近殺青時拍攝的，自己非常心疼展昭，直到戰勝大魔王後才真正替角色卸下重擔。他坦言自己最愛這套紅衣決戰造型：「紅衣代表權力和正道，拍的時候特別有感觸，感覺像陪著展昭走完這段路。」楊洋認為展昭內斂壓抑、習慣獨自消化情緒，直言孤勇就是他的代名詞：「比起滿分英雄，我更願意把展昭塑造成一個99分的俠客，差的那1分，是他作為人最真實的人物弧線。」 

劇中展昭打破以往完美的銀幕形象，面臨各路反派追殺，經歷無數次「戰損」與心靈脆弱時刻。楊洋笑稱：「每天大家都在往展昭身上抹各種血，現場服裝師的血漿都不夠用了！」他也透露自己和展昭一樣正義感爆棚，但反差最大的是私底下的他沒有展昭那麼能忍，更加碼自爆最無法忍受的竟然是沒吃飽，幽默直言：「這個絕對不能忍！吃不飽怎麼幹活呢？」此外，他也開玩笑分享高強度的密集打戲讓自己留下後遺症：「經常做夢夢到打打殺殺，一下騎馬、一下被追、一下又要去救人。常常醒來直接上工拍攝，睡覺又做同樣的夢。」直到殺青才驚覺武俠夢結束了。

▲章若楠（左）、楊洋感情線也相當虐心。（圖／Disney+提供）
▲章若楠（左）、楊洋感情線也相當虐心。（圖／Disney+提供）
章若楠新婚夜「暴打新郎」 化身大膽王迷上騎馬

除了展昭的生死拼搏，劇中感情線也極具張力。章若楠飾演的霍家大小姐「霍玲瓏」為了拯救家族，被迫嫁給襄陽王私生子「邵繼祖」。這對「純恨CP」在新婚之夜撕破臉大打出手，章若楠在劇中摘下繁重頭飾、身著一襲搶眼紅衣披髮猛攻，一邊痛扁新郎一邊挑釁狠嗆：「你好好領教吧！」、「我自創的招式，你覺得如何？」既美艷又狠戾的打鬥場面圈粉無數。

首次挑戰武俠劇的章若楠笑稱，在片場看重播時也覺得自己打起來「非常帥氣」，她更透露拍完這部戲後愛上騎馬：「我覺得我可能是膽子比較大的人，第一次上馬完全不害怕，看到別人在拍騎馬就手癢。」熱心的她還會在片場主動幫劇組溜馬、安撫馬匹。

方逸倫認證楊洋「又帥又暖」 官方加碼「貓鼠鬥嘴番外篇」引暴動

方逸倫在劇中飾演展昭的最佳生死搭檔「白玉堂」，在最終決戰義無反顧陪展昭殺入沖霄樓，卻意外觸發陷阱命懸一線，虐哭大批觀眾。方逸倫受訪時對「楊洋版展昭」讚不絕口：「首先就是帥！其次是楊洋的打戲非常協調、身形很好，非常有力量感。」他更爆料戲外的楊洋跟展昭一樣是暖男，「他會在細節上照顧你、默默幫你做一些事，但從來不說。」 

Disney+ 於大結局中加碼釋出番外片段，展昭與白玉堂在最終大戰後回京面聖，兩人即便傷痕累累仍忍不住不斷鬥嘴，「貓鼠CP」的逗趣互動甜翻粉絲。完結篇最後，展昭接下前往西夏的差事也引發全網瘋狂敲碗續集。喜愛陸劇的觀眾接下來還能期待由白鹿、丞磊主演的復仇劇《莫離》，即將於6月9日在 Disney+ 接檔登場。

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李欣容編輯記者

畢業於世新大學新聞學系，大學時曾在美妝雜誌《大美人》實習，畢業後任職於《ETtoday》近6年，目前為《今日新聞》NOWNEWS新聞處娛樂中心記者，長期關注戲劇、名人相關動態，擅長撰寫人物專訪，在這些好看的電視劇背...