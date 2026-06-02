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影視大亨向華強的太太陳嵐（向太）向來以手戴巨鑽、出入奢華的貴氣形象深植人心，近日她卻在自平台中大談育兒觀，提及：「真正的有錢人，不會給小孩買奢侈品！」自爆給孫女買的衣服單價都不超過百元人民幣，不料，立刻引來粉絲的吐槽，眾人找出向佐兒女的日常穿搭，質問她孫女腳上就有名牌鞋，而且之前向太也想幫孫女買名貴公仔Labubu，明顯和她提出的觀點大不相同。向太在影片中表示，自己早年也曾盲目追求奢華，給孩子購入萬元名牌童裝，結果孩子長太快，僅穿一次就只能閒置。她表示，過度的昂貴消費容易導致孩子從小喪失正確的金錢概念，錦衣玉食反而害了孩子。她表示，因過去無條件滿足次子向佑的物質需求，導致其價值觀偏差，甚至曾捲入鬥毆事件。現在的她，主張透過藝術薰陶、語言學習及運動技能培養內在素養。她也展示多件單價不足百元人民幣的童裝訂單，強調孩子衣服不應超過300至500元。不過粉絲並不買單，還是找出向太過去曾說過，轉錢給媳婦郭碧婷買LV童裝給孫女的記錄，也忍不住留言或發文狠酸：「向太說的百元服飾，怕是只能當內搭的打底衫吧！」、「婆婆在直播宣導平價，兒子媳婦還是照樣給小孩穿高檔貨」、「孫女腳上的名牌鞋哪來的」。