日本動漫片尾曲竟出現台灣地景，讓不少宜蘭人陷入「這到底是家鄉哪裡」的大型認地標討論。《上伊那牡丹，醉姿如百合》近日最新播出的第8集片尾畫面掀起熱議，劇中台灣角色「張景嵐」不只穿著疑似「宜蘭高中」女生班制服，背景更出現宜蘭海岸與龜山島景色，讓許多宜蘭網友一眼認出「這是壯圍吧」、「很像永鎮海邊」，甚至開始在地方社團展開大型「海巡」與地景比對，讓人不得不佩服，在地人的人眼辨識度根本大贏 Google 以圖搜圖。
《上伊那牡丹，醉姿如百合》改編自漫畫家塀「塀」創作的同名作品，故事圍繞幾名女大學生的微醺日常。其中來自台灣的留學生「張景嵐」，先前就因劇中大量台灣元素受到關注，包括台灣啤酒、牛舌餅等細節，都讓人對她的家鄉越來越好奇。
宜中制服、龜山島全出現 台灣觀眾驚呼「太有宜蘭味」
最新播出的第8集片尾中，張景嵐高中時期畫面曝光，不只留著黑長髮、穿上疑似宜中女生班制服，背景還出現大片海岸線與龜山島景色，瞬間讓許多台灣人產生熟悉感。
除此之外，片尾中還能看見磁磚外牆、藍色鐵捲門、柵欄式鐵門與鄉下常見的連棟房等台式建築元素，也讓不少台灣觀眾大讚「真的太有台灣味」、「這根本宜蘭日常」。
宜蘭人集體開啟「GeoGuessr模式」 連磁磚都開始分析
隨著畫面曝光， 好奇的網友直接發文到「宜蘭知識+」號召在地人一起討論動畫場景究竟是哪裡。由於龜山島從不同地點觀看時，形狀與角度都會有所差異，因此許多在地人開始從島嶼輪廓推測位置。
有網友留言表示，「看龜山島形狀感覺是壯圍至五結這一帶」、「五結再往南龜山島的頭會更尖」，也有人認為場景可能位於永鎮附近。甚至有人直接貼出 Google 街景與觀景平台照片進行比對，整串留言宛如把動漫片尾玩成「GeoGuessr（地理猜謎）」。
除了海岸方向外，還有不少人開始研究陽台磁磚、樹林距離與海景配置等細節，甚至有人懷疑動漫中的場景參考了實際建築，甚至說是「自己家社區」，讓討論越來越熱烈。
這次的討論讓人重新注意到宜蘭地景的辨識度，由於蘭陽平原沿海視角鮮明，加上龜山島大地標，因此即使只出現在畫面中短短幾秒，仍讓許多宜蘭人瞬間認出「在哪裡」，能讓地方居民一眼認出家鄉景色，也代表製作組對台灣地景的考究相當用心，「到底參考了哪個建築，就等下一位宜蘭柯南解答了」。
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宜中制服、龜山島全出現 台灣觀眾驚呼「太有宜蘭味」
最新播出的第8集片尾中，張景嵐高中時期畫面曝光，不只留著黑長髮、穿上疑似宜中女生班制服，背景還出現大片海岸線與龜山島景色，瞬間讓許多台灣人產生熟悉感。
除此之外，片尾中還能看見磁磚外牆、藍色鐵捲門、柵欄式鐵門與鄉下常見的連棟房等台式建築元素，也讓不少台灣觀眾大讚「真的太有台灣味」、「這根本宜蘭日常」。
隨著畫面曝光， 好奇的網友直接發文到「宜蘭知識+」號召在地人一起討論動畫場景究竟是哪裡。由於龜山島從不同地點觀看時，形狀與角度都會有所差異，因此許多在地人開始從島嶼輪廓推測位置。
有網友留言表示，「看龜山島形狀感覺是壯圍至五結這一帶」、「五結再往南龜山島的頭會更尖」，也有人認為場景可能位於永鎮附近。甚至有人直接貼出 Google 街景與觀景平台照片進行比對，整串留言宛如把動漫片尾玩成「GeoGuessr（地理猜謎）」。
除了海岸方向外，還有不少人開始研究陽台磁磚、樹林距離與海景配置等細節，甚至有人懷疑動漫中的場景參考了實際建築，甚至說是「自己家社區」，讓討論越來越熱烈。
這次的討論讓人重新注意到宜蘭地景的辨識度，由於蘭陽平原沿海視角鮮明，加上龜山島大地標，因此即使只出現在畫面中短短幾秒，仍讓許多宜蘭人瞬間認出「在哪裡」，能讓地方居民一眼認出家鄉景色，也代表製作組對台灣地景的考究相當用心，「到底參考了哪個建築，就等下一位宜蘭柯南解答了」。