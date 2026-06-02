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防彈少年團（BTS）成員柾國昨（1）日晚間，換上一身全黑運動服、戴上毛帽與面罩包裹嚴實出發漢江慢跑。他更在運動途中上傳影片向粉絲幽默放話：「抓到我的話就自拍」，並且真的有多組粉絲成功捕捉，還有人拍照的當下就激動到哭了！柾國先是透過IG發起限時動態提問箱與粉絲互動，大方透露自己目前體重約在72公斤左右，並預告剛吃飽飯，等一下準備前往漢江跑步。當被粉絲問到以後去漢江跑步是否也能巧遇本人時，他俏皮回應「說不准呢」！到了漢江之後，他又發了自己跑步的影片，放話：「抓到我就自拍！」沒想到當晚真的有數位幸運粉絲在路上成功捕獲野生柾國。幸運歌迷事後在網路上激動分享偶遇過程，表示當時在漢江邊一處光線昏暗的地方散步，第一眼就認出了全黑打扮的柾國。歌迷鼓起勇氣上前對著他喊「抓到你了」，柾國聽到後毫無巨星架子，立刻親切地答應「快來拍照」，滿足了粉絲的合照願望。歌迷還透露，當時因為太過激動而在現場直接哭了出來，錄影畫面中也能明顯聽出哭腔。期間由於一開始碰面的地方光線太暗，歌迷有些不好意思地招呼柾國移動到亮一點的地方拍攝，柾國也超級聽話地跟著轉移陣地。拍照時，更是親民地比出大拇指與勝利手勢，滿足了合照與錄影要求後，才再度邁開步伐跑到另一邊繼續鍛鍊。多組不同粉絲的合照在深夜陸續曝光後，迅速引發熱烈討論，不過柾國隨後也在社群平台幽默提醒粉絲，這只是慢跑途中的趣味互動，並不是讓大家在住家附近蹲點等待的意思，呼籲歌迷保持理性，給予彼此適當的生活空間。