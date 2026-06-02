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▲文班亞馬在休賽季不僅向「大夢」歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）等傳奇請益，更與少林武僧一同進行專注力特訓，其對偉大成就的渴望被名宿拿來與已故傳奇Kobe Bryant相提並論。（圖／美聯社／達志影像）

僅僅用了三個賽季，22歲的文班亞馬（Victor Wembanyama）便帶領聖安東尼奧馬刺隊自2014年以來首度闖進NBA總冠軍賽。他們在西區決賽歷經七場血戰，成功拉下尋求衛冕的奧克拉荷馬雷霆隊。隨著文班亞馬在最高殿堂的聚光燈下大放異彩，外界對他未來的職業生涯充滿期待，前馬刺名將、曾隨隊奪下總冠軍的艾略特（Sean Elliott），近日在參加《Dan Patrick Show》節目時，將文班亞馬與當年並肩作戰的狀元郎鄧肯（Tim Duncan）進行了比較。艾略特回憶道，年輕時的鄧肯在聯盟中就已經展現出「極度細膩」且「基本功紮實」的特質，甚至能做到許多老將花了10年才學會的技巧。艾略特認為目前的文班亞馬還沒達到那種細膩度，但這反而是一件令人不寒而慄的事：「22歲的文班亞馬仍在成長。我認為他甚至還沒開始發揮他真正的潛力，說實話，他連極限的邊緣都還沒摸到。」艾略特強調：「他會繼續讓身體變得更強壯，他會對比賽有更深的理解。他會不斷精進自己的技術，因為這就是他的性格，也是他渴望成為的球員類型。」艾略特透露，文班亞馬在去年夏天進行了一場特別的「閉關修煉」，他與少林武僧一起訓練以提升心理層面的專注力；同時，他也向賈奈特（Kevin Garnett）、克勞佛（Jamal Crawford）以及「大夢」歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）等多位NBA傳奇名將請益，全面打磨自己的籃球技巧。「他渴望成就偉大，所以我相信這一切對他來說只是個開始，」艾略特大膽預測。當被問及是否曾見過在這個年紀就如此渴望成為歷史最佳的球員時，艾略特直言，唯一讓他有這種感覺的只有已故傳奇巨星布萊恩（Kobe Bryant）。他認為文班亞馬擁有與Kobe如出一轍的「極致動力與殺手本能」。艾略特提到，當年的Kobe會犧牲個人生活，拒絕與他人尋歡作樂，全心全意投入到籃球這項技藝中。作為曾與鄧肯、羅賓森（David Robinson）等偉大長人並肩作戰的全明星球員，艾略特的高度評價無疑是對文班亞馬的終極認可。對於看過文班亞馬展現出史詩級統治力的球迷來說，艾略特的預言絕對難以反駁。在對陣雷霆的西區決賽Game 1中，文班亞馬狂轟41分、24籃板與3阻攻，這是一項在NBA歷史上只有極少數超級巨星才能達成的怪物級數據。這位進步神速的馬刺超新星即將迎來生涯首次爭奪NBA總冠軍的機會，但擋在他們面前的，是剛剛在東區突圍、正挾帶11連勝狂潮的紐約尼克隊。這場備受矚目的總冠軍賽首戰，將於台灣時間6月4日上午8點30分正式點燃戰火，這不僅是文班亞馬挑戰王座的第一步，更是他驗證名宿預言的絕佳舞台。