有「香蕉癌症」之稱的黃葉病TR4（Tropical Race 4）席捲全球，越南及印度等香蕉生產國深受其害，面臨巨大農業損失。然而，台灣香蕉研究所與中研院團隊，在去年成功培育出具備抗病力的新品種「台蕉9號」，有望成為護盾。
黃葉病TR4席捲越南、印度等亞洲香蕉產地
根據越通社報導，越南香蕉產業正面臨由真菌「尖孢鐮刀菌古巴專化型熱帶第4型」（Fusarium oxysporum f.sp. cubense TR4，黃葉病TR4）引發重大威脅。這種黃葉病對香蕉極具危險性，已蔓延至菲律賓、中國、馬來西亞及印尼等主要香蕉生產國，影響數十萬公頃香蕉種植區。
國際研究顯示，若未能有效控制黃葉病TR4，未來數十年內全球香蕉產業可能因此遭受超過100億美元的損失。在越南，該病害已出現在許多主要香蕉產區，導致產量下降、果實品質受損以及蕉園壽命縮短。
越南農業與環境部初步評估顯示，黃葉病造成的損失約相當於香蕉總產量的0.5%至2%，每年經濟損失約140萬至550萬美元。為因應此問題，越南農業與環境部於2025年9月展開黃葉病防治特別計畫，希望能培育具備抗病力的香蕉品種，篩選能抑制TR4病原菌的微生物菌株。
另據印度媒體Rural Voice報導，黃葉病TR4也成為印度香蕉產業的一大隱憂。它會從內部侵襲香蕉植株，破壞其吸收和輸送水分及養分的能力。隨著感染加重，葉片開始泛黃，植株逐漸衰弱，最終死亡。
印度國家香蕉種植者委員會（NRCB-ICAR）的研究人員表示，這種真菌會造成特別嚴重的威脅，因為它極難根除。一旦侵入土壤，就能存活數年，導致受感染的農田在很長一段時間內都不適合種植香蕉。
台蕉培育有方！台蕉9號能有效抵抗黃葉病TR4
根據財團法人香蕉研究所介紹，為解決香蕉黃葉病問題，於1990年開始試種耐病品系 215 號 700 公頃，隔年增加種植面積達 1,500 公頃，培育出台蕉1號，到最近的台蕉7號，也都對黃葉病具抵抗能力。
隨著黃葉病TR4竄起，香蕉研究所與中研院團隊也持續研發抗病品種，中研院提到，由於多數香蕉品種是不孕的三倍體，難以利用傳統育種來選育抗病品種。台灣香蕉研究所利用突變育種，已成功培育多個具抗黃葉病能力的品系，為守護全球香蕉產業的重要防線。中研院農業生物科技研究中心陳荷明副研究員領導的跨研究室團隊，與台灣大學及台灣香蕉研究所合作，運用基因組、轉錄組與基因功能性分析，全面解析這些抗病品系與易感病母本「北蕉」之間的關鍵差異。
根據農糧署植物品種權核准公告表內提到，台蕉9號對香蕉黃葉病4號生理小種(Foc TR4)具中抗病性。在果實特徵上，果指長度中，果指寬度中，果指長寬比大，果指末端形狀呈鈍狀，香味濃香。
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根據越通社報導，越南香蕉產業正面臨由真菌「尖孢鐮刀菌古巴專化型熱帶第4型」（Fusarium oxysporum f.sp. cubense TR4，黃葉病TR4）引發重大威脅。這種黃葉病對香蕉極具危險性，已蔓延至菲律賓、中國、馬來西亞及印尼等主要香蕉生產國，影響數十萬公頃香蕉種植區。
國際研究顯示，若未能有效控制黃葉病TR4，未來數十年內全球香蕉產業可能因此遭受超過100億美元的損失。在越南，該病害已出現在許多主要香蕉產區，導致產量下降、果實品質受損以及蕉園壽命縮短。
越南農業與環境部初步評估顯示，黃葉病造成的損失約相當於香蕉總產量的0.5%至2%，每年經濟損失約140萬至550萬美元。為因應此問題，越南農業與環境部於2025年9月展開黃葉病防治特別計畫，希望能培育具備抗病力的香蕉品種，篩選能抑制TR4病原菌的微生物菌株。
另據印度媒體Rural Voice報導，黃葉病TR4也成為印度香蕉產業的一大隱憂。它會從內部侵襲香蕉植株，破壞其吸收和輸送水分及養分的能力。隨著感染加重，葉片開始泛黃，植株逐漸衰弱，最終死亡。
印度國家香蕉種植者委員會（NRCB-ICAR）的研究人員表示，這種真菌會造成特別嚴重的威脅，因為它極難根除。一旦侵入土壤，就能存活數年，導致受感染的農田在很長一段時間內都不適合種植香蕉。
台蕉培育有方！台蕉9號能有效抵抗黃葉病TR4
根據財團法人香蕉研究所介紹，為解決香蕉黃葉病問題，於1990年開始試種耐病品系 215 號 700 公頃，隔年增加種植面積達 1,500 公頃，培育出台蕉1號，到最近的台蕉7號，也都對黃葉病具抵抗能力。
隨著黃葉病TR4竄起，香蕉研究所與中研院團隊也持續研發抗病品種，中研院提到，由於多數香蕉品種是不孕的三倍體，難以利用傳統育種來選育抗病品種。台灣香蕉研究所利用突變育種，已成功培育多個具抗黃葉病能力的品系，為守護全球香蕉產業的重要防線。中研院農業生物科技研究中心陳荷明副研究員領導的跨研究室團隊，與台灣大學及台灣香蕉研究所合作，運用基因組、轉錄組與基因功能性分析，全面解析這些抗病品系與易感病母本「北蕉」之間的關鍵差異。
根據農糧署植物品種權核准公告表內提到，台蕉9號對香蕉黃葉病4號生理小種(Foc TR4)具中抗病性。在果實特徵上，果指長度中，果指寬度中，果指長寬比大，果指末端形狀呈鈍狀，香味濃香。