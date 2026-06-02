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紐約尼克隊現在正是整座紐約市跳動的心臟！隨著他們闖入2026年NBA總冠軍賽，整個五大行政區瀰漫著無可否認的狂熱。這種沸騰的氛圍，自1999年他們上次打進總決賽以來，就再也沒有出現過。紐約市長馬姆達尼（Zohran Mamdani）也融入了這股狂熱，霸氣簽署了一項「行政命令」，宣布取消全市尼克小球迷的就寢時間。「朋友們，命令已簽署，就寢時間取消！你們所有人都可以盡情觀賞總冠軍賽！」市長的話語引發了現場孩童的歡呼尖叫。想感受這股氣氛，走到麥迪遜廣場花園（MSG）外的MTA地鐵站就能一目了然。標誌性的綠燈已被換成籃球造型，欄杆也全數漆上了代表尼克的橘色與藍色。球迷巴塔查里亞（Riddhi Bhattacharya）大讚：「這真的太棒了，是個非常可愛的巧思，完全把我們帶入籃球的狂熱中。」這股熱潮同樣席捲了街角巷弄。在卡羅爾花園（Carroll Gardens）的Prince Street Pizza，季後賽期間自發舉辦了戶外封街觀賽派對。前老闆莫拉諾（Dominic Morano）笑著說：「這一切自然而然就發生了，非常美好。我們會把電視搬出來、擺好椅子封閉街道，大家一起吃披薩狂歡。」隔壁的Wing Bar則負責供應這場派對的酒精飲品，員工透露，後院甚至擠滿了超過200人，人潮一路蔓延到街上。在布朗克斯區的伍德蘭（Woodlawn），小球迷們興奮之情溢於言表，甚至霸氣向對手嗆聲：「我太興奮了！文班亞馬（Victor Wembanyama）根本不是我們的對手！尼克加油！」另一名孩童也大喊：「這太史詩了，我打算整晚都不睡覺！」當地居民佛恩（Jev Vaughn）激動地表示：「這證明了我們有多愛我們的城市，早就該來了！」另一名死忠球迷古茲曼（Miguel Guzman）也直呼：「這是這座城市自1999年以來發生過最棒的事！」儘管尼克要奪下睽違53年的隊史首冠絕非十拿九穩，但他們不僅贏得了對手聖安東尼奧馬刺的尊重，更在週四早上Game 1開打前，獲得了大蘋果850萬居民的無條件相挺。從市長官邸一路來到布魯克林東威廉斯堡的Morgan District Walls，一幅嶄新的尼克超級球星布朗森（Jalen Brunson）壁畫正俯瞰著整個社區。藝術家羅曼（Nahabi Roman）帶領當地的一群小童共同完成了這幅畫作：「這真的太棒了，我們讓6到8歲的孩子們拿起畫筆一起參與。」這一切都趕在總冠軍賽開打前完工，為這座城市注入滿滿的決戰儀式感。