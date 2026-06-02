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在美聯全壘打王爭奪戰中大殺四方的芝加哥白襪隊日籍重砲村上宗隆，日前因右大腿後側肌群拉傷不幸進入傷兵名單。白襪隊總教練威納伯（Will Venable）於今（2）日賽前證實，村上宗隆已經在芝加哥當地接受了「PRP（高濃度血小板血漿）注射」治療，預計將缺席4到6周，這對近期戰績躍進的白襪隊無疑是一記沉重打擊。村上宗隆是在5月30日對陣底特律老虎隊的比賽中，敲出二壘方向滾地球、全力衝往一壘時，不慎拉傷右大腿後側，當場痛苦退場。經過核磁共振（MRI）詳細檢查後，確診為肌肉部分斷裂的「二級拉傷」。為了加速組織修復並縮短康復時間，村上宗隆留在芝加哥接受了PRP注射治療。這項療法的原理是抽取球員自身的血液，分離出含有高濃度生長因子的血小板後，再注入受傷患部刺激自我修復，包括大谷翔平、田中將大等挑戰大聯盟的日籍大咖前輩，過去在面臨韌帶或肌肉傷勢時，也都曾採用此療法來避免動刀。白襪隊目前進行客場遠征，村上宗隆並未隨隊，而是留在芝加哥當地靜養，隨後將展開漫長的復健行程。今年是村上宗隆挑戰大聯盟的菜鳥年，但他毫無適應不良的陣痛期，至今打滿57場比賽，在200個打數中敲出48支安打，雖然苦吞美聯第二多的80次三振，但打擊率.240、41分打點（美聯並列第4）、43得分（美聯第3）的表現極具破壞力。最驚人的是，他已經瘋狂炸裂20發全壘打，高居美聯全壘打王並列第一寶座，整體攻擊指數（OPS）高達.938。在打擊火力最炙手可熱的時刻驟然倒下，也讓全日本球迷與媒體直呼太過遺憾。對於遭遇旅美生涯首次受傷，村上宗隆受訪時雖然難掩失落，但仍展現正向態度表示：「雖然覺得非常遺憾，但既然已經發生了也無濟於事。接下來我會在場邊好好為隊友加油，並保持積極向前的態度，努力復健，希望讓自己回歸時變得更加強大。」