2026全民普發一萬元「國民支援金」，特別條例草案5月8日於立法院通過一讀；澎湖西嶼鄉公所表示，搶先加碼補助「振興經濟禮金」，今（2）日開放領取每人10000元現金，提振地方消費、振興經濟及促進觀光產業發展。申請資格、發放對象、發放時間、發放金額、攜帶證件、委託代領注意事項一次整理。
因應關稅衝擊、油價與原物料上漲、國旅衰退及地方產業不振等因素，對經濟與民生造成影響，澎湖西嶼鄉公所搶先於今天6月2日開放領取「振興經濟禮金」發放措施，凡符合資格之鄉民，每人可領取振興經濟禮金新台幣1萬元整，預估全鄉約有8000多人受惠，以提振地方消費、振興經濟及促進觀光產業發展。澎湖西嶼鄉公所鄉長李添進今特地前往現場關心鄉親領取狀況。
澎湖西嶼鄉公所發放10000元現金！今6/2起申請資格、領取方式一覽
一、發放對象
民國115年4月30日仍設籍於西嶼鄉之鄉民（含當日前出生之新生兒，且其父或母一方在基準日仍設籍於西嶼鄉，新生兒在領取期間設籍於西嶼鄉），均符合領取資格（非新生兒以西嶼鄉戶政事務所提供名冊為準）。
二、發放金額
每人發放振興經濟禮金新台幣10000元整現金。
三、發放時間（如有延後另行公告）
（一）第一階段／地點於各村辦公室
6月2日至6月30日上班日09:00-11:30、14:00-16:30，
6月2日至6月3日僅「限本人」親自領取、6月4日起開放委託代領。
6月6日加班受理，6月9日及6月25日不開放。
（二）第二階段／地點於西嶼鄉公所
7月1日至7月31日上班日09:00-11:30、14:00-16:30，
7月25日、7月26日加班受理。
四、領取應攜帶證件
（一）本人領取應攜帶：
1. 本人國民身分證正本。
2. 本人國民印章（須與國民身分證姓名一致）。
未滿18歲者，須由法定代理人代領（攜帶父母雙方身分證、父母其中一方印章、未成年人身分證或戶口名簿）。
（二）委託代領時應攜帶：
1. 代領人國民身分證正本。
2. 代領人印章（須與國民身分證姓名一致）。
3. 委託人之國民身分證影本。
4. 委託書（需雙方用印；委託書請提前至各村辦公處領取）。
（三）親自領取及代領者須年滿18歲以上。
（四）未成年人應由法定代理人代領，應攜帶：
1. 法定代理人國民身分證正本（父母雙方）。
2. 法定代理人印章（父母其中一方）。
3. 未成年人國民身分證正本、戶口名簿正本或戶籍謄本正本。
（五）新生兒領取，村辦先受理申請，暫不發放：
115年4月30日前（含當日）出生，於115年7月31日前完成設籍於西嶼鄉者，且其父或母一方在基準日仍設籍於西嶼鄉，得檢附以下文件申請：
1. 新生嬰兒之戶籍謄本正本或戶口名簿正本（要影印留存）。
2. 法定代理人(代領人)之國民身分證正本（要影印留存）。
3. 申請書（要正本留存、填寫完整＋蓋章）申請要在7月30日前完成，由公所統一於7月31日造冊發放。
（六）符合領取資格者於領取振興經濟禮金前死亡，得由法定繼承人領取：
1. 切結書。
2. 亡者除戶謄本。
3. 亡者之法定繼承人（代領人）國民身分證。
4. 法定繼承人（代領人）印章。
（七）未成年人領取時，由法定代理人代領，但只有一方的身分證，應攜帶：
1. 法定代理人代領切結書。
2. 法定代理人（代領人）國民身分證正本。
3. 法定代理人（代領人）印章。
4. 未成年者身分證正本、戶籍謄本正本或戶口名簿正本。
（八）未成年人領取時，法定代理人皆無法前來→委託他人代領，應攜帶：
1. 法定代理人無法前來委託代領切結書。
2. 法定代理人國民身分證影本（父母其中一方即可）。
3. 代領人國民身分證正本及印章。
4. 未成年者身分證正本、戶籍謄本正本或戶口名簿正本。
五、領取注意事項:
（一）請當場確認領取金額無誤，一旦確認離開，不得再申復。
（二）委託代領人數每人每次以6人為限。
（三）本人及代領人必須攜帶國民身分證正本以供查驗身分。
（四）未成年人或嬰幼兒可能會有「戶口名簿」需攜帶正本（因無照片，需確認各項記事歷程）或「戶籍謄本」（列印日期自115年2月1日起有效，不可省略記事，本人自行申辦者免附）。
（五）委託他人領取如有爭議時，由代領人負起完全之法律責任。
（六）逾期未領者視同放棄，不再補發。
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澎湖西嶼鄉公所發放10000元現金！今6/2起申請資格、領取方式一覽
一、發放對象
民國115年4月30日仍設籍於西嶼鄉之鄉民（含當日前出生之新生兒，且其父或母一方在基準日仍設籍於西嶼鄉，新生兒在領取期間設籍於西嶼鄉），均符合領取資格（非新生兒以西嶼鄉戶政事務所提供名冊為準）。
二、發放金額
每人發放振興經濟禮金新台幣10000元整現金。
三、發放時間（如有延後另行公告）
（一）第一階段／地點於各村辦公室
6月2日至6月30日上班日09:00-11:30、14:00-16:30，
6月2日至6月3日僅「限本人」親自領取、6月4日起開放委託代領。
6月6日加班受理，6月9日及6月25日不開放。
（二）第二階段／地點於西嶼鄉公所
7月1日至7月31日上班日09:00-11:30、14:00-16:30，
7月25日、7月26日加班受理。
（一）本人領取應攜帶：
1. 本人國民身分證正本。
2. 本人國民印章（須與國民身分證姓名一致）。
未滿18歲者，須由法定代理人代領（攜帶父母雙方身分證、父母其中一方印章、未成年人身分證或戶口名簿）。
（二）委託代領時應攜帶：
1. 代領人國民身分證正本。
2. 代領人印章（須與國民身分證姓名一致）。
3. 委託人之國民身分證影本。
4. 委託書（需雙方用印；委託書請提前至各村辦公處領取）。
（三）親自領取及代領者須年滿18歲以上。
（四）未成年人應由法定代理人代領，應攜帶：
1. 法定代理人國民身分證正本（父母雙方）。
2. 法定代理人印章（父母其中一方）。
3. 未成年人國民身分證正本、戶口名簿正本或戶籍謄本正本。
（五）新生兒領取，村辦先受理申請，暫不發放：
115年4月30日前（含當日）出生，於115年7月31日前完成設籍於西嶼鄉者，且其父或母一方在基準日仍設籍於西嶼鄉，得檢附以下文件申請：
1. 新生嬰兒之戶籍謄本正本或戶口名簿正本（要影印留存）。
2. 法定代理人(代領人)之國民身分證正本（要影印留存）。
3. 申請書（要正本留存、填寫完整＋蓋章）申請要在7月30日前完成，由公所統一於7月31日造冊發放。
（六）符合領取資格者於領取振興經濟禮金前死亡，得由法定繼承人領取：
1. 切結書。
2. 亡者除戶謄本。
3. 亡者之法定繼承人（代領人）國民身分證。
4. 法定繼承人（代領人）印章。
（七）未成年人領取時，由法定代理人代領，但只有一方的身分證，應攜帶：
1. 法定代理人代領切結書。
2. 法定代理人（代領人）國民身分證正本。
3. 法定代理人（代領人）印章。
4. 未成年者身分證正本、戶籍謄本正本或戶口名簿正本。
（八）未成年人領取時，法定代理人皆無法前來→委託他人代領，應攜帶：
1. 法定代理人無法前來委託代領切結書。
2. 法定代理人國民身分證影本（父母其中一方即可）。
3. 代領人國民身分證正本及印章。
4. 未成年者身分證正本、戶籍謄本正本或戶口名簿正本。
五、領取注意事項:
（一）請當場確認領取金額無誤，一旦確認離開，不得再申復。
（二）委託代領人數每人每次以6人為限。
（三）本人及代領人必須攜帶國民身分證正本以供查驗身分。
（四）未成年人或嬰幼兒可能會有「戶口名簿」需攜帶正本（因無照片，需確認各項記事歷程）或「戶籍謄本」（列印日期自115年2月1日起有效，不可省略記事，本人自行申辦者免附）。
（五）委託他人領取如有爭議時，由代領人負起完全之法律責任。
（六）逾期未領者視同放棄，不再補發。