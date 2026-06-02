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NBA 2026年選秀大會即將在一個多月後隆重登場，各家潛力新秀正摩拳擦掌準備踏入最高殿堂。其中被視為本屆「全美第一高中生」兼狀元極熱門的頂級前鋒AJ·迪班薩（AJ Dybantsa），還沒正式進聯盟就展現了初生之犢不畏虎的超狂霸氣。近日他在節目中公開隔空喊話華盛頓巫師隊的明星控衛崔楊（Trae Young），直言如果自己被巫師隊選中，身為老大哥的崔楊就必須乖乖把「3號球衣」給讓出來！隨著選秀抽籤結果出爐，手握高順位選秀權的華盛頓巫師隊，外界普遍預期他們將全力鎖定天賦爆棚的迪班薩。近日迪班薩在一檔熱門訪談節目中，被主持人問到未來進入聯盟後的背號選擇，以及是否會與目前在巫師隊陣中的球星產生衝突。迪班薩對此完全不避諱，直接在鏡頭前笑著向崔楊發出「搶號宣言」：「如果他們（巫師）最終選了我，崔楊，我確實需要那件3號球衣。我是認真的，如果他們真的選了我的話。反正再過5週左右，我們就能見分曉了。」這番自信爆棚的言論，瞬間引發全美球迷與媒體的熱烈討論，不少人驚呼這名年僅19歲的年輕人實在是太有個性，還沒打過任何一場職業比賽，就已經開始跟陣中的明星全明星前輩討價還價。這場背號風波之所以引人關注，是因為明星控衛崔楊在過去效力亞特蘭大老鷹隊時期，主要都是穿著11號球衣。而在轉隊至華盛頓巫師隊之後，崔楊選擇改披3號戰袍作為全新職業生涯的起點，原因是11號為巫師隊退休背號。如今，這件代表巫師隊現任指揮官的3號球衣，卻被未來的「準狀元」迪班薩提前鎖定。不過，在NBA的更衣室文化中，高順位新秀向老將「買背號」或是老將主動禮讓的情況屢見不鮮，通常會伴隨著一些趣味的打賭或實質的禮物。正如迪班薩所言，距離2026 NBA選秀大會大約還剩下5週左右的時間，華盛頓巫師隊是否會如預期般用手中的高順位選秀權摘下這位全美第一天才，將是決定崔楊是否需要「讓號」的關鍵前提。擁有頂級鋒線身材與無解單打能力的迪班薩，被華盛頓視為復興重建的基石。如果這對「崔楊＋迪班薩」的全新後場與鋒線組合順利在華盛頓成真，屆時崔楊究竟會大方交出3號球衣以示歡迎，還是會讓這位狂傲的學弟見識一下「NBA 的學長震撼教育」，絕對會是新賽季最受期待的場外看點。