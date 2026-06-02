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▲麥爾斯泰勒（左）與妻子克萊斯佩里（右）都曾經是泰勒絲的好友，彼此曾一起出席不少活動，但前年突然友情生變，他們再也不是泰勒絲的密友。（圖／美聯社／達志影像）

▲麥爾斯泰勒在《捍衛戰士：獨行俠》扮演飛官「公雞」，被更多台灣觀眾認識。（圖／UIP提供）

▲克萊斯佩里（左）與泰勒絲（右）曾是好姐妹，留下不少合照，現在卻不太往來。（圖／翻攝自 IG@keleighteller）

樂壇天后泰勒絲將在7月初和美式足球名將崔維斯凱爾西結婚，已被預期是今年度的娛樂圈「世紀婚禮」代表，許多演藝界人士都期待能接到她的邀約，卻也有一些過去曾和她交情很好的A咖舊友，突然就被她排除在外，不會收到邀請，像是《捍衛戰士：獨行俠》中扮演飛官「公雞」的麥爾斯泰勒與妻子克萊斯佩里。泰勒絲與克萊斯佩里早在2014年就已經成為朋友，克萊甚至一度是泰勒絲往來最密切的友人之一，是她身旁最親近的親友團成員。克萊和麥爾斯泰勒交往之後，也把麥爾斯拉近圈子裡，兩人結婚當天還收到泰勒絲送來的一堆花，泰勒絲〈I Bet You Think About Me〉的MV也是他們夫妻合演，沒想到前年起泰勒絲跟他們突然疏遠，再也沒同框，麥爾斯和克萊也確定沒受邀出席泰勒絲的婚禮。由於是全球超紅巨星，泰勒絲很清楚許多人接近她是看在她的名氣，所以對於好友的挑選非常嚴格，要能讓她感覺到真心，即便曾經互動頻繁、時常一起玩樂的老朋友，一但讓她覺得有不舒服的感覺，她就會主動保持距離、慢慢疏遠，麥爾斯泰勒與克萊斯佩里也不是唯一的例子，《花邊教主》女主角布蕾克萊佛莉也是其中之一。讓人有些感慨的是，〈I Bet You Think About Me〉MV的導演正是布蕾克，那時一群好友為泰勒絲的歌助陣，也曾經一起前往球場為崔維斯凱爾西加油打氣，沒想到幾年後友誼的小船說翻就翻，他們都被泰勒絲撇掉，再也不被她視為重要的朋友，也不會受邀出席她的婚禮。有別於布蕾克萊佛莉是因為和《到我們為止》導演兼男主角賈斯汀貝爾多尼打官司牽扯到泰勒絲、讓最不願意捲進這種事的泰勒絲極為不悅，麥爾斯與克萊被泰勒絲放生的理由，外界從來不得而知。只看到彼此疏遠之後，過去在社群網站上常對泰勒絲發文按讚的克萊，雖然沒有退追，只在她宣告訂婚、買回過去自己前6張專輯版權的兩篇文按讚，他們之間的恩怨，也只有自身最明瞭。