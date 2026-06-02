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▲plain-me與乖乖聯名推出多款「平安符」造型周邊，包含設備乖乖、股市乖乖、資安乖乖等不同主題。（圖／記者周淑萍攝）

▲今年COMPUTEX限定款結合AI主題，推出黑色「人機平安」平安符。（圖／記者周淑萍攝）

經典「綠色乖乖」登人氣王！買家狂掃貨

▲有美國富士康員工前來採買，準備買綠色款帶回去放在機台上。（圖／記者周淑萍攝）

美國富士康工程師也來買！帶回國放機台上

「綠色乖乖」成東方神秘力量！收服國外買家

▲乖乖聯名周邊吸引不少參展者駐足選購。（圖／記者周淑萍攝）

COMPUTEX 2026今（2）日起登場，不只AI新品，台灣科技業最具代表性的「乖乖文化」紀念品也成為外國參展者最佳伴手禮。plain-me與乖乖再度聯名推出限定周邊，以「人機平安」呼應AI主題。COMPUTEX今開展1個多小時，就有美國富士康工程師特地前來購買，準備要帶回去放在機台上保平安。plain-me與乖乖今年在COMPUTEX 2026推出多彩御守主題周邊，保留往年受歡迎的筆電包、收納包，也新增滑鼠墊、磁鐵、原子筆等小物，並以不同顏色對應不同生活情境。展場人員受訪時表示，今年最特別的是呼應AI主題的限定設計，正面以「人機平安」作為核心概念，背面則加入「AI到頂」等趣味字樣。plain-me現場人員指出，雖然商品上多以中文呈現，但對外國買家來說反而更有吸引力，部分設計也搭配小圖示，例如財運、股市、資安等意象，即使外國參展者看不懂中文，也能透過圖像與現場說明理解背後寓意。雖然今年推出多種顏色與不同寓意，但最受歡迎的仍是經典綠色款。展場人員透露，外國買家普遍對「綠色乖乖」特別有興趣，因為綠色在台灣科技業長年被視為機台順利運作的象徵，辨識度最高。工作人員透露每年都出現不少「掃貨型」買家，有人會包款、有人包色，一次購入上萬元商品大有人在。《NOWNEWS今日新聞》記者在現場遇到一位美國富士康員工，該位受訪者表示，自己是特別來找乖乖，目的就是要把綠色乖乖帶回美國，放在機台上，希望設備運作順利。她笑說，從進入美國廠區就知道「乖乖文化」，至少有超過10年以上的歷史，「每一個科技廠都會有。」她透露，自己從2017年開始就在工作環境中看過乖乖被擺放在機台旁，還分享大家都會互相提醒「乖乖不能過期」，快過期就會換新的，她還提到，曾聽台灣工程師朋友提醒：不能放其他顏色的乖乖。對工程師來說，將「綠色乖乖」放在機台旁，象徵設備乖乖運作、系統不要出包；對外國參展者來說，這樣帶點幽默、又充滿在地特色的科技文化，反而成為理解台灣科技產業的另類入口。