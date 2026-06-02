總部位於東京的科技公司「Asilla」開發了一套AI偵測系統，可以透過車站、公共建築物內監視器捕捉到的畫面，分析個人做出危險舉動（包含輕生）的可能，目前日本已有約40個車站、商業大樓引入，至少因此挽救2條人命。
根據《共同社》報導，Asilla這套系統，藉由分析個人行為，如在車站月台、屋頂邊緣來回踱步或停留，評估對方是否有跳樓、跳月台的風險。一旦系統偵測到可疑跡象，就會向保全和工作人員發出警報，在某些情況下還會透過喇叭示警。
已阻止2樁悲劇
報導提到，該系統有1次偵測到1名男子出現在商業場所的禁入區域，保全獲報後隨即上前檢查，事後男子坦言，他原本打算跳樓輕生。
在另一起案件中，1名孩童被發現長時間徘徊在一處設施高層的欄桿附近，經保全人員查看後，發現該孩童竟在寫遺書。
持續深入部署
自2022年以來，Asilla已與約200家商業機構、實體機構合作，利用約700萬個監視器錄影片段，訓練AI系統，不僅能夠偵測潛在的輕生風險，還能偵測疾病、行動不便、暴力事件。
據悉，這套AI系統已在東京及鄰近的神奈川縣，被約30家商業大樓、10個車站投入使用。
資訊來源：《共同社》、《Asilla 官網》
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