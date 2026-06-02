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台灣彩券公司今（2）日再推出「樂刮$5000」與「好運發發」2款刮刮樂新品，總獎項超過269萬個，總獎金逾20億元，其中「樂刮$5000」以售價10倍5000元「熱議獎金」做為主要獎項訴求，讓民眾刮出有感獎金體驗更升級，500元以上的獎項超過15萬個，頭獎300萬元；「好運發發」也有多達88個最高獎金88000元。台彩指出，根據全球彩券業針對消費者行為調查結果，當刮中購買售價5至10倍的獎金時，最能引起中獎人主動與親友分享中獎喜悅，也被稱為「熱議獎金 」。今日推出的「樂刮$5000」每張售價500元，特別規劃以售價10倍5000元「熱議獎金」作為主要獎項訴求，提升民眾刮出有感獎金的體驗與期待。票面上更有碩大醒目的$5000字樣搭配鈔票、金錢符號，充滿即將刮出獎金的期待，只要任一個「您的號碼」對中「幸運號碼」就中獎，或是刮出一個「$」符號即可獲得獎金5000元，5000元以上的獎項超過15萬個，頭獎300萬元共有2個，總中獎率34.73%。同日上市的還有「好運發發」，每張售價200元，視覺上結合多種象徵好運「發」的元素，包含麻將牌「發」、金光閃耀的數字「8」及錢袋等，充滿財富一路發的意象，搭配多種豐富玩法，刮獎趣味十足，獎項規劃運用與主題相呼應的數字「8」相關獎項，高達88個最高獎金88000元，800元以上的獎項超過24萬個，總中獎率31.99%。