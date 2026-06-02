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▲多家台灣美食、小吃屢屢透過黃仁勳登上國際版面。（圖／記者趙文彬攝）

▲輝達執行長黃仁勳、台積電董事長魏哲家發給粉絲及媒體的油飯。（圖╱記者林汪靜攝）

▲AI教父黃仁勳來台，下工直奔饒河夜市，走到哪、買到哪、吃到哪，還有攤商請他吃芭樂，他和路人合影時突然吃了對方的烤玉米，現場好像大型餵食秀。（圖／翻攝自輝達IG@NVIDIA ）

▲黃仁勳抵台就拿養樂多起來喝。（圖／記者邱曾其攝）

兆元男「AI教父」黃仁勳再度替台灣夜市打國際廣告，繼日前黃仁勳現身饒河夜市引發全球網友熱議後，NVIDIA官方X（前Twitter）今（2）日再度發布饒河夜市影片，畫面中不只有台灣特色小吃、夜市人潮，裡面還有過去黃仁勳多次造訪與攤商合照的照片，影片曝光後迅速吸引大量海外網友朝聖，不少人看完直呼：「我餓了」、「下次一定要去台灣」。不少網友發現，近期NVIDIA官方Instagram與X版面悄悄被台灣夜市相關內容攻占，在一整排科技感十足的AI貼文中，黃仁勳開心逛夜市、享受台灣小吃的照片特別顯眼。有趣的是，平時NVIDIA官方社群幾乎都是AI晶片、機器人、超級電腦與產業合作等內容，但最近卻接連出現台灣夜市、美食與黃仁勳逛街畫面，也讓許多台灣網友笑稱：「NVIDIA最近是不是偷偷兼職台灣觀光局？」有網友發文表示：「台灣夜市究竟有多猛？NVIDIA官方IG滿滿科技類貼文，結果黃仁勳在夜市可愛又開心的表情直接佔了一整個版面，其他貼文都沒看他笑那麼開心。」這段觀察也引起不少人共鳴，紛紛留言：「談AI的時候都沒這種笑容」、「顯卡發表都沒夜市開心」、「老黃根本是真愛台灣夜市」。稍早NVIDIA官方X再度分享饒河夜市影片後，吸引來自世界各地網友留言討論。有海外網友寫下：「Computex展示未來，夜市提醒你為什麼要去台灣旅行。」也有人表示：「整天都在創新，然後是食物，讓你想起一座城市在日落後仍然擁有美食靈魂。」更多人則直接被美食畫面吸引，「我餓了，下次一定要去」、「看起來太好吃了」、「這讓我想立刻訂機票」，甚至還有網友開玩笑說：「你們要不要乾脆開一個專門介紹美食的帳號？」意外讓留言區變成大型夜市推薦現場。其實這已經不是黃仁勳第一次帶動台灣美食熱潮，先前他現身饒河夜市時，不但接受攤商請吃芭樂，還被拍到直接咬了一口路人的烤玉米，毫無架子的模樣瞬間在全球社群瘋傳，之後黃仁勳又陸續陪爸媽吃紅蟳米糕、帶妻女吃肉粽、與科技大老舉辦兆元宴，每一次都能讓相關店家成為熱門搜尋關鍵字。如今連NVIDIA官方都持續發布台灣夜市影片，也讓不少網友笑稱：「黃仁勳不是來推AI，是來推廣台灣夜市。」還有人認為，能讓全球最具影響力的科技公司官方帳號連續介紹台灣夜市，本身就是最成功的國際宣傳。