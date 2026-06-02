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▲裴琳近期都在經營自己的雞蛋糕餐車「裴琳的虎咬咬」。（圖／翻攝自裴琳的虎咬咬FB）

41歲女星裴琳（本名蔡裴琳）近期投入餐車市集，親手經營雞蛋糕品牌「裴琳的虎咬咬」，到許多不同地點營運，吸引不少粉絲特地追星。而近日，有一名粉絲在看到裴琳的餐車地點資訊後，馬上跑去追星，裴琳也親切和對方合照。不過之前才傳因骨裂動手術，暴瘦到只剩36公斤的她，看起來似乎又瘦了，超細的手臂讓全網看呆，心疼喊：「太瘦了吧。」近日有網友在Threads分享一張與裴琳的合照，透露得知裴琳餐車資訊後，馬上跑過去追星，並大讚她：「本人很親切，東西也很好吃。」而照片中，裴琳戴著口罩，穿著一字肩寬鬆長裙，露出超纖細的肩頸線條，其中手臂更是超細，讓網友擔心她是不是又瘦了。許多人看到裴琳近況後，都紛紛擔心表示：「看起來憔悴許多欸，希望她早日康復加油」、「要好好保重身體，真的越來越瘦了」、「怎麼瘦那麼多。」而對此，原PO也出面解釋，裴琳表示原本有變胖一點，但因為又有點不舒服，所以又瘦了一些。裴琳過去以歌手身分踏入演藝圈，在1999年與張碩芬、王婷萱組成女團「KISS」。之後裴琳轉戰影視圈，曾出演過《吐司男之吻》、《惡魔在身邊》、《放羊的星星》、《求婚事務所》等偶像劇，以及八點檔《娘家》、《甘味人生》、《世間情》等。而近期，她帶著自己的雞蛋糕餐車到處跑，客製化老虎造型的雞蛋糕，深受小朋友喜愛。