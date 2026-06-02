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洛杉磯道奇隊超級球星大谷翔平（Shohei Ohtani）在6月初登場便展現驚人氣勢。於台灣時間6月2日客場對戰亞利桑那響尾蛇隊的賽事中，大谷翔平擔綱先發第1棒指定打擊，前八局打完就已敲出3支安打，不僅助球隊發動攻勢，更將個人賽季打擊率推升至2成89。大谷翔平素有「6月先生（Mr. June）」之稱，過往在6月份不僅累積了生涯各月份最多的62支全壘打紀錄，更曾兩度獲得單月MVP殊榮。本場比賽大谷表現如入無人之境，面對響尾蛇隊的左投先發羅德里格斯（Eduardo Rodriguez）以及後續牛棚，全場擊出的3支安打皆是面對左投所締造，徹底擺脫過往對戰左投的掙扎。此役第2打席（3局上）作為首位打者站上打擊區，精準掌握切球（cutter），擊出左中場深遠二壘安打，不僅帶動攻勢，隨後更藉由佛里曼（Freddie Freeman）的滾地球跑回全場首分。第3打席（5局上） 面對內角伸卡球（sinker），大谷翔平大棒揮出中外野平飛安打，達成單場雙安。第4打席（8局上）兩隊1：2落後之際，大谷面對左投賈西亞（Garcia），擊出一支軟弱的二壘滾地內野安打。雖然隨後佛里曼擊出雙殺打未能延續攻勢，但大谷憑藉腳程成功跑出個人本季第5次單場猛打賞。賽後統計顯示，大谷翔平已將個人連續安打場次推進至5場，且自擔任打者出賽以來，連續上壘場次已達17場。大谷在談及近期手感時曾表示，目前擊球重心保持在中心位置感覺很好，接下來將持續調整擊球仰角，期盼能進一步轉化為長打輸出。道奇隊在移轉至此後的賽程中表現亮眼，近期已取得5個系列賽皆勝出的好成績。隨著大谷翔平進入他最擅長的6月份，加上他目前維持著二刀流的出色狀態，這名超級巨星的表現，無疑是道奇隊挑戰分區冠軍的最強保證。