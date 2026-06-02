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▲高雄市長參選人、立委賴瑞隆今天前往鳳山區參與高雄市社福慈善總會的「亮晶晶計畫」，為弱勢個案打掃家園。(圖／記者郭凱杰攝,2026.06.02)

▲高雄市長參選人、立委賴瑞隆今天前往鳳山區參與高雄市社福慈善總會的「亮晶晶計畫」，為弱勢個案清除垃圾。(圖／記者郭凱杰攝,2026.06.02)

「我自己就是勞工家庭出身，最懂基層需要拉一把的關鍵時刻。」高雄市長參選人、立法委員賴瑞隆今（2）日前往弱勢家庭進行「居家清潔亮晶晶」到宅式清潔與陪伴服務，並關懷弱勢長者、身心障礙者及行動不便家庭的生活處境。賴瑞隆也宣布將其著作《小鴨把拔向前衝：賴瑞隆報到》版稅10萬元捐贈予高雄市社福慈善總會，盼支持社福團體持續投入弱勢關懷、急難扶助與社區照顧，延續善的循環。賴瑞隆表示，賴瑞隆看著剛打掃乾淨的客廳感性直說，政府社會局、環保局的資源與能量終究有限，但民間社會的善心無窮。這次個案因傷無法自理生活，感謝慈善總會理事長與夥伴們長期推動到宅居家清潔服務，這樣的惡劣環境久了極易引發疾病、影響健康。社福團體與志工走入住家協助清潔、整理和陪伴，是來自民間重要的關懷和支持力量。賴瑞隆指出，高雄市社福慈善總會長期深耕地方，投入街友安置、經濟扶助、急難救助、居家修繕清潔到宅服務，也推動助學脫貧、青年職涯培力、偏鄉品格教育等工作，照顧長者、孩童及弱勢族群不同層面的需求。賴瑞隆也說，這些善意和服務為所需者提供實際援助，在困境中送上希望與正面能量，也為高雄編織出溫暖而有韌性的社會安全網。此外，賴瑞隆也宣布將其著作《小鴨把拔向前衝：賴瑞隆報到》版稅捐贈予高雄市社福慈善總會，共同持續推動公益理念。賴瑞隆感性表示，該書記錄過去在高雄服務、參與城市發展的歷程，版稅能夠為成為一份愛和溫暖並延續下去，對他而言格外有意義。賴瑞隆也盼透過實際行動拋磚引玉，喚起更多人為台灣、為高雄注入更多善的力量。賴瑞隆強調，高雄的進步不只要專注在提升產業發展和城市建設，更要守護每一個需要被支持的家庭和市民。未來他將持續結合中央、地方與民間社福力量，透過公私協力，讓公益資源的運用更加有效率，讓善意能夠傳遞至社會的各個角落。市議員林智鴻也肯定社福總長期投入基層服務，並感謝賴委員共同走到第一線關心弱勢家庭境況，也期待賴委員當選市長後，未來施政上更溫暖、挹注更多資源，並多給予社工鼓勵和表揚，讓更多善行被社會大眾知道。今天共同出席者包含有，社團法人高雄市社福慈善總會理事長李昭揚、高雄市議員林智鴻、陳慧文及市議員參選人蘇致榮共同參與。