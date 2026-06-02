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譴責中國將台灣東部海域內海化

日本、菲律賓28日發表聯合聲明，同意正式啟動兩國專屬經濟區（EEZ）及大陸棚海洋邊界劃定談判，範圍在台灣東部，引外界隨即質疑是否會台灣海域權益。對此，外交部今（2）日指出，日、菲尚未公布海域劃界範圍，已請駐外館處洽詢詳情，並重申我國領土主權與海洋權益不容質疑。由於日、菲談判範圍可能與我專屬經濟海域高度重疊，我方要求不得排除或損及台灣權益，應與台灣協商。外交部也批評中國藉機在台灣東部海域展示武力，企圖將台灣東部海域內海化，我方絕不接受。外交部發言人蕭光偉今表示，日、菲目前尚未公布劃界範圍，但外交部已責成相關駐外館處洽請駐外國政府提供劃界詳情。外交部並重申，我國領土主權及依《國際法》享有的主權權利不容質疑。蕭光偉提到，政府也已注意到，日本內閣官房長官表示日、菲協議對第三國無拘束力的談話，日、菲雙方無意影響我東部海域的相關權益，但考量到日、菲談判和我國專屬經濟海域高度重疊，我方將請日、菲在過程中必須考量此事實，不應排除或損及我國權力、利益，並與我方協商。由於我方和日、菲已分別簽訂漁業協定和漁業執法協定，我方將持續和日、菲在既有協定基礎上，持續就海事議題協商，以保障漁民權益。蕭光偉也說，另外，中國藉此事件在我東部海域以展示武力的方式破壞區域和平穩定，我方絕不接受中方伺機訴諸一中謬論妄，以投射軍力和主張管轄權的方式將台灣東部內海化。