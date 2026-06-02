中華職棒明星賽投票持續進行，根據6月2日中午12點最新進度更新，人氣王是富邦悍將鐵捕戴培峰，他一共拿到18萬1036票，微幅領先隊友曾峻岳180,518票，人氣球隊中信兄弟游擊手江坤宇178,194票暫居第3，富邦悍將總計壟斷6個位置，黃衫軍則剩下游擊、二壘與三壘處於領先。
富邦悍將戴培峰暫居人氣王 仍勝江坤宇4萬多票
中職明星賽球迷投票從5月26日展開，目前6天過去，發展態勢與過去有極大差異，本季戰績崛起的富邦悍將共有6個位置暫居領先，其中鐵捕戴培峰一人就拿到18萬1036票，暫居本屆人氣王，不僅比黃衫軍人氣球星江坤宇、王威晨等人還高，甚至第2名也是富邦悍將終結者曾峻岳。
中職明星賽過去20年，人氣王都由中信兄弟球員獲得，包含彭政閔從2005年到2019年連續15年制霸，後續王威晨、江坤宇等人也各自稱王過，但本季隨著黃衫軍戰績不佳，明星賽一片黃海態勢悄然發生改變。
探究原因，捕手位置上競爭不比游擊區激烈有關，本季戴培峰守備端依舊穩健、目前231次守備機會中仍0失誤，打擊端OPS+則有99接近聯盟平均成績，幾乎與高宇杰分食捕手票數，反觀游擊位置，統一獅陳聖平、富邦悍將池恩齊都拿到超過8萬5000張選票。
富邦悍將6位置領先 兄弟剩內野3俠
富邦悍將除了戴培峰佔據人氣王之外，先發投手李東洺、中繼投手張奕、後援投手曾峻岳、一壘手范國宸與指定打擊張育成，一共6個位置暫居第一，中信兄弟則只剩下內野3俠－游擊手江坤宇、二壘手岳東華與三壘手王威晨領先，但3人票數都相對穩定。
我是廣告 請繼續往下閱讀
中職明星賽球迷投票從5月26日展開，目前6天過去，發展態勢與過去有極大差異，本季戰績崛起的富邦悍將共有6個位置暫居領先，其中鐵捕戴培峰一人就拿到18萬1036票，暫居本屆人氣王，不僅比黃衫軍人氣球星江坤宇、王威晨等人還高，甚至第2名也是富邦悍將終結者曾峻岳。
中職明星賽過去20年，人氣王都由中信兄弟球員獲得，包含彭政閔從2005年到2019年連續15年制霸，後續王威晨、江坤宇等人也各自稱王過，但本季隨著黃衫軍戰績不佳，明星賽一片黃海態勢悄然發生改變。
探究原因，捕手位置上競爭不比游擊區激烈有關，本季戴培峰守備端依舊穩健、目前231次守備機會中仍0失誤，打擊端OPS+則有99接近聯盟平均成績，幾乎與高宇杰分食捕手票數，反觀游擊位置，統一獅陳聖平、富邦悍將池恩齊都拿到超過8萬5000張選票。
富邦悍將6位置領先 兄弟剩內野3俠
富邦悍將除了戴培峰佔據人氣王之外，先發投手李東洺、中繼投手張奕、後援投手曾峻岳、一壘手范國宸與指定打擊張育成，一共6個位置暫居第一，中信兄弟則只剩下內野3俠－游擊手江坤宇、二壘手岳東華與三壘手王威晨領先，但3人票數都相對穩定。