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▲輝達執行長黃仁勳已經單獨與SK海力士高層會面，包含SK集團會長崔泰源，傳出本週將前往韓國繼續會談，並為斗山熊開球。（圖／SK海力士臉書）

「AI教父」黃仁勳又要把棒球場變成科技盛會了？韓國媒體近日盛傳，黃仁勳結束台灣GTC Taipei與COMPUTEX行程後，將前往韓國與三星、SK海力士、LG及現代汽車等企業高層會面，而其中最受關注的消息，莫過於他有望現身韓職斗山熊主場蠶室棒球場開球，消息曝光後不只韓國球迷暴動，就連斗山集團股價都跟著上漲，讓網友笑稱：「黃仁勳人還沒到，股票先起飛了。」根據韓媒報導，黃仁勳預計於本月7日前後現身首爾蠶室棒球場，參與斗山熊與培證英雄系列戰，雖然斗山熊球團目前仍表示尚未正式確認相關消息，但外界討論熱度已持續升溫。尤其黃仁勳過去在美國職棒與中華職棒開球時，都穿上印有「HUANG」字樣與93號背號球衣，因此不少球迷也開始好奇，若真的登上韓職投手丘，是否會再度披上象徵輝達創立年份的93號球衣。其實黃仁勳早已是棒球圈知名人物，2024年5月他曾受邀在美國職棒奧克蘭運動家隊「台灣傳統日」開球，當時親民互動引發熱議；同年6月他又現身台北大巨蛋，擔任味全龍主題日開球嘉賓，成為中職史上最具話題性的開球來賓之一。當時黃仁勳穿著93號球衣登場，全場歡呼聲不輸職棒明星球員，如今傳出有望在韓職完成開球首秀，也讓許多韓國球迷開始期待這位全球AI領袖首次站上蠶室棒球場。更誇張的是，這則開球傳聞竟然直接影響股市。根據韓媒報導，隨著黃仁勳即將訪韓消息曝光，斗山集團與斗山機器人股價同步大漲，其中斗山機器人一度衝上漲停板。外界認為，除了開球話題之外，更重要的是黃仁勳此次將與韓國科技企業討論AI、Physical AI以及機器人合作計畫，因此市場對未來合作充滿想像空間。韓媒甚至以「黃仁勳開球傳聞發酵，斗山股價暴漲」為題報導，顯示這位AI教父如今已不只是科技圈指標人物，連體育活動都能牽動市場情緒，傳包下整區座位 黃家人也可能現身另一項受到關注的消息，則是黃仁勳家人可能同行，韓媒指出，除了輝達韓國員工將大規模進場觀賽外，黃仁勳的家人也可能現身蠶室球場。甚至傳出輝達已提前包下球場一壘側桌席區，準備與員工共同觀賽。由於黃仁勳這次訪台期間頻頻被拍到陪爸媽吃紅蟳米糕、帶妻女吃肉粽、全家出席晚宴，因此不少球迷也開始期待，是否能在韓國球場再次看到「黃家人應援團」，雖然斗山熊目前尚未正式證實消息，但可以確定的是，黃仁勳還沒踏進韓國球場，已經先讓韓國棒球圈、科技圈與股市一起沸騰。