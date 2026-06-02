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韓國娛樂圈的「私生飯」惡行屢見不鮮，其中東方神起出身的男星金在中，過去曾歷經長年的私生飯折磨，最著名的莫過於「在家中睡覺時被潛入偷親」的驚悚事件。近日隊友金俊秀再度訪談視角中曝光，還原了當時案發現場的毛骨悚然過程，再度引發全網熱烈討論。根據金俊秀描述，當時成員們正聚在客廳一起觀看恐怖電影，卻意外發現玄關的感應燈一直莫名亮起，他覺得不對勁便走去玄關確認，沒想到竟然看到一個陌生的女人，就這樣直挺挺地站在陰暗的角落裡，讓他嚇了一大跳，立刻將該名女子趕出門外，隨後便回房睡覺，本以為只是虛驚一場，殊不知真正的恐怖情節還在後頭。金俊秀心有餘悸地回憶，自己入睡後不久突然被怪聲驚醒，一張開眼，竟然看見剛剛被趕出去的那個女人，雙腿正一步步沿著樓梯走上樓。直到後來聽了金在中的說法，大家才驚覺私生飯甚至神不知鬼不覺地闖入房間，趁著金在中熟睡時強行親吻了他。據悉，當晚經紀人在警察趕到現場之前，全程緊盯著該名女子以防她逃跑。然而令人毛骨悚然的是，私生飯在等待警方逮捕的期間，非但沒有一絲悔意或恐慌，反而全程掛著詭異的笑容，死死盯著成員們看。彷彿恐怖片情節的再度被掀出後，網友紛紛憤怒譴責：「根本是犯罪」、「看著文字都覺得背脊發涼」，也十分心疼偶像們該會產生多大的心理陰影。