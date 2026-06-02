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華府圈開始關注！鄭麗文行程添變數

勤彭蓁涉「統戰背景」 美方恐提高警覺

鄭麗文身邊沒人提點？翁履中：令人擔憂

國民黨主席鄭麗文昨（1日）晚率團啟程訪美，原本希望透過拜會智庫、學界及國會人士，展現國民黨經營台美關係的能力。然而，訪團成員名單曝光後，卻有一名曾公開喊出「兩岸早日統一」的中配勤彭蓁同行，引發外界高度關注。對此，旅美學者翁履中警告，此事已在華府政學圈發酵，恐對鄭麗文此行增添變數。翁履中日前在政論節目《千秋萬事》表示，相關爭議不只在台灣受到討論，消息其實已經傳進華府。據他了解，目前已有不少美方人士主動詢問相關情況，而這也是他認為最棘手的地方。翁履中指出，雖然國民黨方面強調，勤彭蓁僅是陪同人員，不會參與正式會議，但這樣的說法恐怕難以被美方普遍接受。尤其目前相關消息已在台灣媒體大量曝光，雖然尚未出現英文媒體報導，但他認為相關內容很快就可能被國際媒體轉載與關注。翁履中表示，鄭麗文預計在6月9日至10日前後抵達華府，距離正式展開華府行程仍有一段時間。如果這段期間相關爭議持續延燒，甚至出現更多報導，不排除原本安排好的拜會行程可能出現變化。他坦言，目前接收到的訊息並不樂觀，「希望不要發生，但我感受到的消息是，可能會有一些狀況出現。」翁履中也直言，自己看到訪團名單時同樣感到意外，認為這樣的安排相當特殊，甚至可說是過去國民黨訪美行程中少見的案例。他認為，外交圈許多資深人士理應了解此類安排可能引發的敏感性，因此對於最終名單形成過程感到相當好奇。節目中，主持人王淺秋提到，美國外交圈向來對中國背景人士相當敏感，一旦訪團成員涉及中國因素，勢必增加外界疑慮。翁履中表示，爭議焦點不只是中配身分而已，根據目前公開資訊，勤彭蓁曾擔任中國「全國台企聯」常務副監事長及「雲南昆明台商協會」會長，而在華府部分人士眼中，全國台企聯與中國官方統戰體系具有密切關聯。翁履中指出，美國政府向來高度重視國安與情報風險，無論是國務院、國會或相關單位，對於出席會議人員背景都會進行嚴格審查，若訪團成員背景引發疑慮，勢必成為外界關注焦點。他也透露，從目前聽到的消息來看，「都不是很正面」。翁履中進一步表示，按照過去慣例，訪美團隊通常不會在出發前公開透露將拜會哪些政府部門與官員，而是待雙方確認並完成會談後才對外說明。他認為，鄭麗文此次在出訪前即公開提及將與國務院、國防部系統官員接觸，已相當罕見。再加上隨團人員爭議，恐使外界對此次訪美安排產生更多聯想。最後，翁履中也坦言，如果鄭麗文身邊缺乏熟悉華府運作與外交慣例的人士提供建議，確實令人擔憂。他認為，在當前美中關係敏感、台海議題備受關注的背景下，任何細節都可能影響訪問成果與美方觀感。