我是廣告 請繼續往下閱讀

▲保羅在節目中回顧詹姆斯 2014 年重返克里夫蘭騎士隊的歷程，並感性表示：「我一直將詹姆斯視為所謂的『人民冠軍（people's champion）』」。（圖／美聯社／達志影像）

NBA洛杉磯湖人隊巨星勒布朗·詹姆斯（LeBron James）的經紀人兼好友瑞奇·保羅（Rich Paul），近日在一檔廣播節目中將詹姆斯比作已故拳王穆罕默德·阿里（Muhammad Ali），此番言論隨即在網路上引發軒然大波，遭大批網友與媒體痛批「太過荒謬」。瑞奇·保羅在節目中回顧詹姆斯 2014 年重返克里夫蘭騎士隊的歷程，並感性表示：「我一直將詹姆斯視為所謂的『人民冠軍（people's champion）』，就像穆罕默德·阿里一樣。即使他輸掉比賽，人們依然真誠地擁抱他。」這項突如其來的類比迅速遭到外界抨擊。批評者認為，雖然詹姆斯在球場上成就斐然，且在場外熱心公益，但將他與阿里相提並論，嚴重低估了阿里在社會運動中做出的巨大犧牲與歷史定位。社群媒體 X（原 Twitter）上湧入大量負面評論，網友紛紛列舉兩人差異，痛批此比較「極度不尊重」，有網友反駁：「阿里曾因反對越戰而被剝奪獎牌與拳擊執照。反觀詹姆斯，當初面對香港議題時，在聯盟介入後瞬間就軟了」、「勒姆斯連阿里的萬分之一都不到，滾蛋吧！」、［FBI曾監聽阿里的電話，且出於道德原因，他被禁止參加任何重大拳擊賽事長達3年，而LeBron卻想去以色列」、「阿里：我要讓你們看看我有多偉大，詹姆斯：我要告訴你們我有多偉大」。另有球迷指出：「詹姆斯在場下對社區做了許多貢獻，但若論及為道德原則所做的犧牲，他與阿里根本無法相提並論。」知名體育評論員史基普·貝勒斯（Skip Bayless）也發文批評，認為保羅將詹姆斯與阿里比較不僅荒謬，更是對阿里的不尊重，並質疑保羅近期頻繁發表爭議言論的動機。儘管詹姆斯以 40歲高齡仍展現頂尖競爭力，並在近期湖人隊主力受傷的情況下，帶領球隊擊敗休士頓火箭隊，證明其史上前三球員的地位無庸置疑，但體育評論界普遍認為，阿里之所以成為傳奇，是因為他以個人之力將拳擊運動推向新高度，並在那個動盪年代成為文化標誌。阿里在運動場外展現的政治與民權勇氣，是詹姆斯等現代運動員難以單純透過運動成就來達成的。保羅此次的發言被視為「極度愚蠢的類比」，不僅沒有拉抬詹姆斯的聲勢，反而引起了廣大球迷的反感，讓這位頂尖經紀人成為網路砲轟的對象。