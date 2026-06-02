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洛杉磯道奇隊的日籍二刀流巨星大谷翔平，預計將於台灣時間4日再度登板先發，正面迎戰亞利桑那響尾蛇隊。為了迎戰強敵，大谷於今（2）日賽前特別拉高訓練強度，除了在外野進行長距離遠投外，更進牛棚練投26球。即便他在上一場先發投出震驚全美的「6局無安打」超狂內容，但自我要求極高的大谷仍對當時多達5次的四死球感到不滿，今日持續攜手投手教練，全力修正目前的控球問題。大谷翔平上一次登板是在台灣時間5月28日對決科羅拉多洛磯隊，當時他展現了壓倒性的球威，主投6局完全沒有被敲出任何安打、狂飆7次三振，僅失掉1分，順利奪下本季第5勝。然而，該場比賽他卻投出了本季單場最多的5次四死球，控球明顯出現落差。當時賽後大谷就曾罕見吐露沮喪心情：「我一直在和自己的控球問題奮戰，無法把球精準投到想要的位置，這讓我感到相當挫折。」這份對完美的執著也體現在日前的練習中。根據側拍，大谷近期在完成投球訓練後，常常露出若有所思的表情，不時低頭沉思並揮動手套研究軌跡，顯然正在積極尋找最佳的投球機制。今日賽前，大谷先在外野草皮進行了約10分鐘的傳接球熱身，遠投距離最遠拉到約80公尺，隨後便移師牛棚。在這次的26球練投過程中，大谷不只催動速球，也穿插測試了多種變化球，藉此修正放球點的手感。結束練投後，大谷並未立刻休息，而是隨即與道奇隊投手教練馬克·普萊爾（Mark Prior）在牛棚內展開熱烈討論。兩人站在投手丘旁不時比劃著投球的延伸動作，針對出手點與身體重心的轉移進行最後的確認與微調，務求在4日對決響尾蛇時，能找回巔峰期的控球水準。大谷翔平目前正朝著生涯另一個歷史級賽季邁進，下場先發他能否在維持恐怖球威的同時，成功馴服控球，並將對手壓制在股掌之間，球迷都在拭目以待。