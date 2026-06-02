有「時尚老佛爺」之稱的已故時尚巨擘卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld），2019年因癌症辭世後，曾傳出將部分遺產留給寵物藍奶油色伯曼貓Choupette，讓牠被外界冠上「全世界最富有的貓」的稱號。然而7年過去，這筆約新台幣約63億元的遺產，卻遲遲沒有真正交給Choupette。負責照顧Choupette的前管家法蘭索瓦絲卡科特（Françoise Caçote）透露，為維持老佛爺愛貓原有生活品質，甚至得兼職貼補開銷，而Choupette也持續接拍廣告與商業合作，等待遺產爭議落幕。

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Choupette奢華待遇曝光！老佛爺留63億遺產給愛貓

生前的拉格斐對Choupette寵愛有加，曾公開形容牠是自己「唯一的真愛」。當年Choupette與主人居住在巴黎高級公寓，日常生活由兩名專屬助理照料，待遇宛如國際巨星。拉格斐也曾透露，Choupette擁有自己的銀行帳戶，帳戶內已有7位數存款。

拉格斐過世後，留下估計約1.5億英鎊、折合新台幣約63億元的龐大遺產。由於他生前曾提及會將部分財產留給愛貓，因此外界普遍認為Choupette將成為受益者之一。有外媒推估，牠原本有機會獲得超過100萬歐元（約新台幣3661萬元）的遺產。

▲▼住在巴黎豪宅、擁有兩名專屬助理照料起居的明星貓Choupette生活奢華，待遇宛如國際巨星。（圖／翻攝自IG@choupetteofficiel）
▲▼住在巴黎豪宅、擁有兩名專屬助理照料起居的明星貓Choupette生活奢華，待遇宛如國際巨星。（圖／翻攝自IG@choupetteofficiel）
▲（圖／翻攝自IG@choupetteofficiel）
不過，現年14歲的Choupette至今卻仍未真正繼承任何一毛資產。負責照顧牠的前管家卡科特受訪時透露，相關款項至今仍未到位，「我想完全坦白說，直到今天，我們什麼都沒有收到。」

63億遺產一直沒來！Choupette還得拍廣告繼續賺錢

據了解，拉格斐遺產多年來深陷與法國稅務機關之間的爭議，導致龐大資產無法順利完成分配。為了爭取屬於Choupette的權益，卡科特還必須聘請律師，以自身名義提出法律請求，希望確保拉格斐生前的安排與意願能夠被落實。

▲已故時尚傳奇卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）留下部分龐大財富給愛貓Choupette，但受到多年稅務爭議影響，相關資產至今仍無法分配。（圖／翻攝自IG@choupetteofficiel）
▲已故時尚傳奇卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）留下部分龐大財富給愛貓Choupette，但受到多年稅務爭議影響，相關資產至今仍無法分配。（圖／翻攝自IG@choupetteofficiel）
儘管遺產問題懸而未決，卡科特仍持續照顧Choupette。卡科特表示，在案件尚未解決前，自己一邊照顧Choupette，一邊兼職工作補貼生活開銷，希望讓牠維持過去的生活品質，「我的首要任務就是確保牠什麼都不缺，牠擁有所有需要的愛、關心與照顧。」

事實上，Choupette從小就是拉格斐的重要靈感來源之一，不僅頻繁登上時尚攝影作品，也曾出版兩本專書，並在社群平台累積大批粉絲。即使主人離世多年，牠至今仍活躍於時尚圈，持續參與模特兒工作與品牌合作。

由於遺產爭議已延宕多年，外界也開始猜測，在尚未完成繼承程序前，原本預計留給Choupette的財富是否已因各種因素而縮水。不過卡科特強調，相較於金錢，她更在意的是讓Choupette過得幸福、安全且被愛包圍，「最重要的是牠快樂、受到保護，就像卡爾當初希望的那樣。我們仍期待這件事有一天能夠和平落幕。」

▲Choupette曾是拉格斐靈感繆思，仍活躍於時尚圈與社群平台，持續透過商業合作創造收入。（圖／翻攝自IG@choupetteofficiel）
▲Choupette曾是拉格斐靈感繆思，仍活躍於時尚圈與社群平台，持續透過商業合作創造收入。（圖／翻攝自IG@choupetteofficiel）

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賴禹妡編輯記者

從事新聞領域已有6年資歷，曾在《三立新聞網》任職2年，累積豐富的新聞採編經驗，現任職於《NOWNEWS》約4年，曾深入娛樂組與網搜組，掌握娛樂動態與網路熱門話題，目前在家庭消費中心擔任編輯，主要負責生活、旅遊、...