我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨台北市長參選人沈伯洋日前接連自爆，因選戰需求，他以軍公教身分向銀行貸款200萬元，也曾一年玩遊戲課金花幾10萬被太太罵，有粉專質疑，黑熊學院在公益勸募平台募款超過3000萬元，諷刺沈「很會賺錢」。對此，民進黨秘書長徐國勇今（2）日直言，這在法律上叫做「不正當連結」，「我是慈濟的榮譽董事，難道慈濟的財產是我的嗎？」民進黨發言人吳崢也說，沒有邏輯的話，是不需要來佔用大家寶貴的公眾資源跟時間。民進黨上午舉辦「2026國務青旗艦營_你的民主You need 民主」宣傳記者會，包含徐國勇、民進黨台北市長參選人沈伯洋、民進黨立委吳沛憶、吳崢、民進黨青年部主任黃聖文出席。有媒體詢問，是網友指出沈伯洋其實蠻會賺錢的，因為黑熊學院在公益的勸募平台總金額有3000萬。對此，吳崢回應，要拜託媒體發揮素養，黑熊學院作為一個民間團體進行的公益勸募，跟沈伯洋會不會賺錢，這在邏輯上有任何關聯嗎？這樣的說法是完全不成立的，沒有邏輯的話，是不需要來佔用大家寶貴的公眾資源跟時間。沈伯洋則說，大家可能忘記他是副教授，從政之前還是所長，而他的薪水更多是拿去買AI的token、原文書，另外，要照顧家人，會花在運動、遊戲上面，這是一般人的正常生活，一直討論有點失去焦點；他提到，民間團體的事情已經說過，他就不多說，而他買了股票，現金存款剩一些，這是很正常的事情。徐國勇也忍不住答腔說，在邏輯上，法人財產跟私人財產是無關的，「我舉個例，我是慈濟的榮譽董事，難道慈濟的財產是我的嗎？」這在法律上叫做「不正當連結」，這種不正當連結，往往會在選舉時候出現，大家要分辨這種不正當連結，它常常用兩刀三段論法，來混淆其想法。徐國勇強調，一個真正受過教育的，必須把正當的概念、正當的邏輯，把它想清楚，「當我們在講一件事情時，要從頭看到尾，不要斷章取義，可是我們看到在立法院，包括一些政治人物，也許他離開了立法院，還在用這種似是而非錯誤的概念誤導人民，我在此也藉這個機會向大家做一個報告」。